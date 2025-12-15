Adelante: El sondeo del Centra refleja un "desgaste evidente" de Moreno y un alza de Vox que hay que "combatir"

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, en rueda de prensa en el Parlamento. (Foto de archivo). - JOAQUÍN CORCHERO/EUROPA PRESS

CÁDIZ 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha señalado este lunes que la última edición trimestral del Barómetro Andaluz que ha publicado la Fundación pública Centro de Estudios Andaluces (Centra) con datos de estimación de voto reflejan que hay "un desgaste evidente" del presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, y también "un problema con la extrema derecha" --en alusión a Vox, que crece en intención de voto--, que "tenemos que combatir".

Así lo ha señalado el también candidato de Adelante a la presidencia de la Junta en las próximas elecciones andaluzas --que se celebrarán en una fecha aún por concretar de 2026-- en una atención a medios en Cádiz, y a preguntas de los periodistas sobre el resultado de dicho barómetro que se ha conocido este lunes, 15 de diciembre.

De acuerdo a este estudio, el PP-A volvería a ganar las elecciones andaluzas, si bien no tendría garantizado revalidar la mayoría absoluta conquistada en los comicios de junio de 2022, ya que obtendría entre 53 y 55 diputados, cifra esta última que es la que otorga esa mayoría suficiente en el Parlamento andaluz.

En relación a las elecciones de 2022, y entre las formaciones con representación parlamentaria actualmente en Andalucía, sólo Vox y Adelante Andalucía mejorarían en votos, al obtener un 4% y un 1,5% más en cada caso, respectivamente, mientras que el PP-A --que consiguió 58 escaños en las últimas elecciones-- perdería un 2,9%; el PSOE-A, un 2,7%, y Por Andalucía, un 0,2%.

José Ignacio García ha destacado ese dato de que "los únicos dos partidos que suben" respecto a las últimas elecciones andaluzas celebradas hasta la fecha "son Vox y Adelante Andalucía", si bien ha calificado de "malos" los datos que arroja el sondeo, porque "todo lo que sea que gobierne la derecha o la extrema derecha son malos datos", ha sostenido.

En esa línea, ha valorado que Adelante Andalucía está "en una dinámica ascendente, pero lo importante es echar la derecha y la extrema derecha", y ha agregado que para eso va a "trabajar" su formación y va a "seguir peleando, planteando una alternativa que creo que los andaluces, a la luz de las encuestas, están pidiendo", según ha finalizado.