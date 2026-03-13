Adelante subraya que la Junta "nos ha mentido" tras ser advertida en 2023 del colapso de mamografías "y no actuó"

Archivo - El portavoz de Adelante Andalucía y candidato a la Presidencia de la Junta, José Ignacio García, en una imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo
SAN FERNANDO (CÁDIZ), 13 (EUROPA PRESS)
El portavoz de Adelante Andalucía y su candidato a la Presidencia de la Junta, José Ignacio García, ha asegurado este viernes que la Junta de Andalucía "nos ha mentido" por cuanto en 2023 desoyó una advertencia del Servicio de Radiología del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla sobre el colapso de las mamografías del programa de cribado de cáncer de mama.
"La Junta de Andalucía lo sabía y no actuó porque actuar era contratar más personal", ha seguido afirmando García, quien ha reaccionado así a la información que ha publicado al respecto el diario El País, de la que ha indicado que "pone los vellos de punta".
En declaraciones a los medios de comunicación en San Fernando (Cádiz) tras reunirse con Upace (Unión de Parálisis Cerebral) ha considerado que esta información revela que "el Servicio de Radiología del Hospital Virgen de Rocío avisó de lo que estaba pasando, del bloqueo que había y cómo no se estaban avisando a las mujeres con posibles cánceres de mama".
Ante este escenario ha precisado que Radiología del hospital sevillano "puso una solución que era contratar más personal" y ante ello la reacción de la Consejería de Salud fue "decir que no, que no se podía hacer".
El candidato de Adelante a la Presidencia de la Junta ha recordado que si los responsables hospitalarios advirtieron del problema en 2023 "hasta octubre de 2025 decía Moreno Bonilla que él se había enterado por la prensa, que no se había enterado de nada".
José Ignacio García ha remarcado que la advertencia partió "del mismo jefe de servicio que cesaron" con el agravante de que ha sido a quien "han querido culpar de todo" para precisar que fue el propio presidente de la Junta quien dijo que "la culpa era de él".
"Tiene un informe diciendo que esto estaba pasando y que había que contratar más personal y nos han mentido", ha continuado argumentando el portavoz de Adelante, quien ha precisado que "lo más grave no es que nos mientan a nosotros, lo más grave es que han dejado tiradas a más de 2.000 mujeres porque lo sabían y no actuaron".