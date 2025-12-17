Agredido un médico en el centro de salud Jerez Centro por el acompañante de unos menores que ya había sido atendidos

Centro de Salud Jerez Centro. - JUNTA DE ANDALUCÍA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 17 (EUROPA PRESS)

El Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz, dependiente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Junta de Andalucía, ha activado su Plan de Prevención y Atención a las Agresiones ante después de que en el centro de salud Jerez Centro, este martes, tras atender a unos menores, el acompañante de éstos acaba gritando, insultando y agrediendo físicamente al facultativo, que ya ha procedido a interponer la correspondiente denuncia por lo sucedido.

En una nota, la Delegación Territorial de la Consejería de Sanidad y la Dirección del Área Sanitaria han lamentado lo sucedido y han mostrado todo su apoyo a este profesional. Además, han recordado una vez más que la Consejería "trabaja incansablemente contra esta lacra, cuya responsabilidad recae únicamente en los que agreden".

En este sentido, han señalado que la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias cuenta con diversos instrumentos de lucha incluidos en su Plan de Prevención y Atención a las Agresiones, como la creación de la figura del 'profesional guía'; la implantación de canales ágiles y rápidos para que la persona víctima de una agresión ya sea verbal o física, no esté sola momentos después de sufrirla; atención psicológica durante el tiempo que sea necesario; o la formación a la plantilla para hacer frente ante episodios de violencia.

Además, el pasado noviembre comenzó su andadura el Observatorio de Agresiones, un órgano asesor que facilitará analizar el fenómeno de la violencia física y verbal, su evolución y participar en los procesos de evaluación de los resultados de las políticas que se desarrollen para prevenir, detectar y actuar de forma eficaz ante este tipo de violencia.

Finalmente, han recordado que Cádiz cuenta además con una comisión provincial contra las agresiones a profesionales de los centros sanitarios, un instrumento contemplado en el Plan de Prevención y Atención del SAS y que tiene como objetivo encontrar puntos de mejora que redunden en una disminución de los ataques físicos o verbales.