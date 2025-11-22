Aguas de Cádiz y Procasa realizan un taller sobre uso de toallitas higiénicas y consecuencias para la red

CÁDIZ 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Aguas de Cádiz imparte junto a Procasa un taller informativo sobre el uso de toallitas higiénicas y sus consecuencias para la red de saneamiento en la ciudad.

El vecindario de la finca situada en la calle Santiago ha asistido a la cita en la que se ha recalcado uno de los principales problemas que existe desde hace años en la depuración de aguas residuales, han informado desde la empresa en una nota remitida por el Ayuntamiento.

Así, han indicado que los técnicos de Aguas de Cádiz, en esta campaña informativa, han trasladado a los asistentes "cifras impactantes", como que cada año en Cádiz se retiran alrededor de 550 toneladas de residuos de las redes de saneamiento.

Además, han señalado que es necesario realizar dos o tres campañas anuales de limpieza de choque y revisión de las redes "para evitar que estos residuos colapsen las canalizaciones y provoquen daños". "Esto supone un coste elevado para la empresa que debe destinar recursos materiales y humanos para evitar inundaciones", han dicho.

Desde Aguas de Cádiz vienen advirtiendo en sus campañas informativas periódicas que "no se deben arrojar toallitas higiénicas de ningún tipo al inodoro porque, aunque en los envases indiquen que son biodegradables, el tiempo que pasan por las tuberías es muy corto e insuficiente para su disolución".

Por esto, han precisado que "se forman enormes madejas imposibles de deshacer que provocan atascos y deterioros en la red y en las estaciones de bombeo de aguas residuales". Asñi, desde la empresa han hecho hincapié "una vez más en que las toallitas, bastoncillos, etcétera, deben depositarse en recipientes de baño y no en el inodoro".

Han indicado que este tipo de talleres informativos "siguen siendo muy necesarios porque, a pesar de las campañas de sensibilización llevadas a cabo, el uso de toallitas sigue aumentando". "Cada vez se venden, compran y consumen más toallitas higiénicas de todo tipo que acaban en el inodoro, en las cañerías, en los colectores, en las estaciones de bombeo, en la depuradora, e incluso y a pesar de todos los esfuerzos, en el mar", han concluido.