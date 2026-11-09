Aguas de Cádiz refuerza la limpieza de la red de pluviales en la capital ante la previsión de la borrasca Bruna

Operario de Aguas de Cádiz en tarea de limpieza de imbornales. - AGUAS DE CÁDIZ

CÁDIZ 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La empresa municipal Aguas de Cádiz, que opera en la capital gaditana, ha reforzado durante la pasada semana los trabajos de limpieza y mantenimiento de la red de saneamiento y pluviales de la ciudad ante la previsión de lluvias asociadas a la borrasca Bruna, una acción que continuará durante los próximos días.

En una nota, Aguas de Cádiz ha señalado que este refuerzo se suma a las actuaciones preventivas que viene desarrollando a lo largo de todo el año y, especialmente, a la campaña extraordinaria realizada durante los meses de julio, agosto y septiembre, previa a la temporada de lluvias.

En aquella intervención se llevó a cabo una limpieza intensiva de la red de pluviales, que cuenta con más de 10.000 imbornales rejillas largas distribuidos por toda la ciudad.

Ahora, ante la previsión meteorológica actual, se han vuelto a intensificar estas labores, haciendo hincapié en la limpieza de los imbornales, elementos fundamentales para facilitar la recogida y evacuación del agua.

Los trabajos se han concentrado especialmente en aquellos puntos de la ciudad que habitualmente presentan "mayores dificultades" para la evacuación de las aguas pluviales, como son los barrios de La Viña y La Laguna, donde se ha reforzado la revisión y limpieza de los elementos de captación para tratar de minimizar posibles incidencias durante los episodios de precipitaciones.

El presidente de Aguas de Cádiz y teniente de alcalde en el Ayuntamiento, José Manuel Cossi, ha destacado la importancia de estas actuaciones preventivas y de refuerzo, señalando que el mantenimiento de la red de saneamiento y pluviales es "un trabajo continuo que se intensifica cuando las previsiones meteorológicas anuncian episodios de lluvia".

"Nuestro objetivo es anticiparnos y mantener las infraestructuras en las mejores condiciones posibles para facilitar la evacuación del agua", ha aseverado.

Desde Aguas de Cádiz se ha recordado que, aunque la red se encuentre en buenas condiciones y se han realizado los trabajos de limpieza y mantenimiento correspondientes, cuando se producen precipitaciones "muy intensas en un periodo corto de tiempo" pueden generarse acumulaciones puntuales de agua o charcos en la vía pública, hasta que la red de pluviales consigue absorber y evacuar todo el caudal.

A estas circunstancias pueden sumarse factores propios del otoño, como la caída de hojas y otros residuos, que pueden ocasionar obstrucciones puntuales en los imbornales.