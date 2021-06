Aguilera exige a la Junta un plan de ordenación para instalación de plantas fotovoltaicas en Campo de Gibraltar

ALGECIRAS (CÁDIZ), 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria andaluza Ángela Aguilera ha exigido a la Junta de Andalucía un plan de ordenación de las plantas fotovoltaicas para la comarca del Campo de Gibraltar y toda Andalucía. Asimismo, ha advertido que la proliferación de estos proyectos "es un fenómeno que puede ser muy preocupante si no se aborda desde el punto de vista político".

Por ello, la parlamentaria ha considerado "fundamental que la Junta de Andalucía se ponga manos a la obra y prepare un plan de instalación de la energía fotovoltaica por todo el territorio".

En una nota, Aguilera ha aclarado que "la energía fotovoltaica es necesaria para un modelo de transición ecológica, pero no puede encubrir lo que llamamos capitalismo verde". Así, "hay sectores productivos en Andalucía y en el Campo de Gibraltar que tienen que seguir existiendo, como el sector de la agricultura, la ganadería o el turismo rural, que tienen que tener garantizada su subsistencia y que además generan apego al territorio".

En este punto, ha insistido en la necesidad del mantenimiento de estas actividades, porque "en una Andalucía vaciada y en una comarca que también padece la inmigración, es necesario que haya una serie de sectores productivos que arraiguen a los pueblos a la juventud".

Así, ha afirmado que "es imprescindible que la Junta de Andalucía, más allá de grandes discursos, se ponga manos a la obra y haga ese plan de ordenación racionalizar la instalación de este tipo de infraestructuras".

Aguilera también ha hecho referencia a la factura de la luz, que "está absolutamente desbocada". "Nos parece inmoral que el Gobierno no haya hecho absolutamente nada para dar cumplimiento a uno de sus principales acuerdos, que era establecer la tarificación de la luz basada en tramos de consumo y nunca en tramos horarios", ha afirmado.

En este sentido, ha añadido que "es una ofensa a las clases trabajadoras de Andalucía y de nuestra comarca que se pongan lavadoras y lavavajillas por la noche. La noche es para descansar". Por ello, "es necesario a todas luces que intervenga".

Aguilera ha afirmado que "los sectores energéticos tienen que estar nacionalizados, no pueden estar en manos de especuladores y de gente que está obteniendo pingües beneficios a costa de muchas personas que padecen pobreza energética y que no puedan poner la calefacción en invierno o un ventilador en verano". "Un gobierno progresista no puede permitir la especulación con un bien básico, como es la electricidad", ha añadido.