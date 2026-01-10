AIG critica el "ninguneo y desprecio" del Gobierno gaditano hacia las agrupaciones del COAC y el colectivo de artesanos

Archivo - Vista exterior de la fachada principal del Gran Teatro Falla de Cádiz, en imagen de archivo. - JOAQUIN CORCHERO/EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

Adelante Izquierda Gaditana (AIG) ha criticado el "ninguneo y desprecio" del Gobierno de Cádiz hacia las agrupaciones del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) y el colectivo de artesanos, a raíz de "la nueva polémica surgida horas antes del inicio del concurso por la limitación escénica que supone la vara 4 de la tramoya se encuentre inutilizada, ya que es un elemento clave que permite dotar de profundidad visual y volumen a la puesta en escena".

"Que a dos días de que comience el Concurso del Falla el equipo de Gobierno comunique a las agrupaciones participantes que sus escenografías podrán verse afectadas por no haber resuelto un problema técnico de la tramoya dice mucho del poquito respeto y cariño que Bruno García y sus ediles tienen al Carnaval de Cádiz", ha señalado el portavoz del grupo municipal AIG, David Cruz, en una nota de prensa.

El líder de la coalición de izquierdas ha criticado que el Gobierno local no haya dado solución a este problema que se produjo el pasado 13 de diciembre, motivo por el cual se canceló la obra teatral 'La Patética' en el Teatro Falla.

"En todos estos días que han transcurrido, y con el Concurso de Agrupaciones a la vuelta de la esquina, el Ayuntamiento no ha resuelto este problema técnico, lo que viene a indicar que Bruno García no sabe gestionar y que le importa bien poco la fiesta de los gaditanos y gaditanas, así como la seguridad de las personas participantes en el certamen carnavalesco", ha señalado.

Además, ha añadido que "es inadmisible que el equipo de Gobierno del Partido Popular se haya quedado de brazos cruzados y que horas antes del inicio del COAC le pida a las agrupaciones que se busquen la vida y solucionen su puesta en escena como buenamente puedan", por lo que "no se puede tolerar este ninguneo y desprecio hacia los grupos y hacia el colectivo de artesanos y artesanas".

Asimismo, el portavoz ha lamentado que los "escasos cambios" que ha realizado el PP en torno al Carnaval de Cádiz sólo hayan servido para "empeorar la fiesta", y ha criticado al respecto "la improvisación, la ineficacia y el autoritarismo" que vienen demostrando las concejalas delegadas de Fiestas y de Cultura así como el propio alcalde, tal y como ha señalado.

Al hilo, ha apuntado que el "pique interno" que mantienen ambas ediles "para ver quien manda más" está "perjudicando seriamente" a la ciudad de Cádiz y al Carnaval, "tal y como ha quedado demostrado con la polémica en torno a la regiduría de escena del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas 2026".