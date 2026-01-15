El alcalde de Algeciras (Cádiz) celebra el archivo de la denuncia y asegura que seguirá trabajando con "ilusión"

El alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce. Imagen de archivo. - Nono Rico / Europa Press

ALGECIRAS (CÁDIZ), 15 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, ha celebrado que la Fiscalía del Tribunal Supremo haya decidido archivar la denuncia presentada contra él por la secretaria general del PSOE de Algeciras y parlamentaria andaluza, Rocío Arrabal, y por la vicesecretaria de Acción Política del PSOE local, Isabel Beneroso, al no encontrar "ni un solo indicio" que justificara investigación alguna. Ante esta resolución, Landaluce ha asegurado que "este hecho no me va a detener. Al contrario, me dará más fuerza y seguiré trabajando por Algeciras con el mismo cariño, la misma entrega y la misma ilusión".

En un comunicado publicado en sus redes sociales y consultado por Europa Press, Landaluce ha subrayado que "el fiscal no ha necesitado llamar a declarar a ningún testigo ni solicitar documentación, porque no existe absolutamente nada".

Asimismo, ha agradecido el apoyo de "todos los que me habéis dado una palabra de ánimo, porque cuando uno atraviesa momentos difíciles, es ahí cuando de verdad se siente el calor de su gente". Además, ha añadido que "siento alivio, paz y tranquilidad, no solo por mí, sino también por mi familia, por mis compañeros, por mi equipo y por todos los que han estado a mi lado".

En este contexto, ha señalado que "han sido semanas muy duras, días en los que he visto cómo mi nombre era utilizado, arrastrado y pisoteado, momentos en los que tuve que convertir el dolor y la incertidumbre en un arma política. Eso deja huella, porque detrás de cada cargo hay una persona, y detrás de esa persona hay una familia y un equipo que también sufre y que también aguanta en silencio".

En este sentido, ha asegurado que este hecho "no me va a parar al contrario me va a dar más fuerza voy a seguir trabajando por Algeciras con el mismo cariño con la misma entrega y con la misma ilusión". "No estoy aquí para dividir ni para enfrentar ni para alimentar ruido estoy aquí para servir para servir a la ciudad". "Algeciras, vamos todos juntos", ha concluido.

