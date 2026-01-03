Alcalde de Algeciras (Cádiz) afea nuevos "incidentes" en el tren a Ronda "en plenas fiestas navideñas"

El alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, preside el pleno ordinario de diciembre de 2025 en el Ayuntamiento. ARCHIVO. - Nono Rico / Europa Press

ALGECIRAS (CÁDIZ), 3 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Algeciras y senador por Cádiz, José Ignacio Landaluce, ha denunciado el nuevo episodio vivido este pasado viernes por los viajeros del tren que debía cubrir el trayecto Ronda-Algeciras, con salida prevista a las 21,06 horas, y que finalmente dejó a los pasajeros retenidos en Ronda (Málaga) "durante más de una hora", obligándolos a continuar el viaje en autobús.

"Esto no es normal ni admisible y menos aún en plenas fiestas navideñas", ha criticado Landaluce en un comunicado del Ayuntamiento, resaltando que en estas fechas se incrementa "notablemente" el movimiento de visitantes, turistas, personas mayores y familias que viajan "con niños pequeños para reencontrarse con los suyos".

De esta manera, Landaluce ha denunciado que esta situación genera "un perjuicio especialmente grave" al producirse a última hora de la noche y "sin información suficiente para los usuarios y en unas fechas tan sensibles", subrayando que es "un servicio público esencial que no puede fallar precisamente cuando más se necesita".

El alcalde algecireño ha recordado que este tipo de incidencias "no son casos aislados" ya que como ha apuntado "se repiten con demasiada frecuencia" en la conexión ferroviaria que une la comarca del Campo de Gibraltar con el interior de la provincia de Cádiz, afectando a vecinos, trabajadores y visitantes.

"No se puede seguir tratando a los ciudadanos del Campo de Gibraltar como usuarios de segunda. Exigimos explicaciones inmediatas a Renfe y soluciones urgentes para garantizar un servicio ferroviario digno, fiable y seguro", ha sostenido.

Para finalizar, ha reiterado que el Ayuntamiento de Algeciras continuará reclamando ante las administraciones competentes "mejoras reales" en el servicio ferroviario, sobre todo "en fechas clave como las actuales, en las que miles de personas dependen del tren para desplazarse".