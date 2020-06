El alcalde de Algeciras (Cádiz) dice que González Laya habla de la OPE "sin saber todos los condicionantes"

ALGECIRAS (CÁDIZ), 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce (PP), ha afirmado que la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, "ha hablado sin saber el plan de flota y todos los condicionantes que hay" al decir que el Gobierno está preparado para hacer la OPE.

"¿Va a haber áreas de atención en Despeñaperros?, ¿va a haber policías marroquíes controlando la documentación una vez que haya el trasiego de barcos?, ¿va a haber esas áreas de cuarentena?, ¿va a haber pruebas de detección a la ida o a la vuelta?, ¿va a haber atención a ciudadanos que no están acostumbrados a una espera de más de dos o cuatro horas y ahora pueden ser días?", ha preguntado Landaluce.

En declaraciones a los periodistas, Landaluce ha afirmado que a su juicio, "eso la ministra de Exteriores no lo sabe, si lo supiese no hubiera sido tan tranquila en decir que si se apertura la frontera de Marruecos España está preparada para atender a todos estos ciudadanos marroquíes".

En este sentido, ha recordado que "cuando ocurrió lo de los autobuses que venían del norte de Italia, ya sabían ellos en el camino que las fronteras estaban cerrando, y a pesar de ello siguieron bajando dos días enteros hasta Algeciras". Así, se ha preguntado si "eso va a ocurrir también", así como si "miles de vehículos van a llegar hasta Algeciras a la espera de que se abran las fronteras" o si "se pueden cerrar las fronteras una vez abiertas porque de pronto estén llegando y todos están movimiento". "Si con todos estos condicionantes uno no se asusta, es que no tiene ni idea", ha incidido.

El alcalde de Algeciras ha señalado que el ministro de Exteriores de Marruecos dijo en sede parlamentaria "varias cosas". Así, ha apuntado que "dijo en principio que no habría OPE, y muchos se quedaron con ese titular y no vieron el resto de las declaraciones".

En este sentido, ha añadido que el ministro marroquí dijo también que "cuando se den las circunstancias de seguridad mínima tanto en Marruecos como en el resto de países europeos con el coronavirus se abrirán las fronoteras de Marruecos, con una serie de condiciones, que piensa que será en la época estival, con un control de los marroquíes, una cuarentena de los que vengan y con dos PCR, pero no se dijo nada más".

Landaluce, tras recordar que la OPE era la operación más compleja y más perfecta que existía en el movimiento ordenado y controlado de más de tres millones de personas y más de 750.000 vehículos, ha afirmado que

"meter en menos tiempo todo este movimiento era muy complejo".

"Además este año teníamos dos barcos menos, había que desinfectar el barco cada vez que había una rotación, se necesitaban muchos más policías y Guardia Civil, el SAS iba a poner una serie de atención sanitaria, pero coordinado con quien manda, que es Sanidad Exterior", ha explicado el alcalde de Algeciras, que ha añadido que "no se sabía dónde se iban a hacer los controles de los marroquíes que bajaban, tampoco como iba a actuar Marruecos si llegaban muchas personas contaminadas".

En este sentido, ha aseverado que "todo era muy complejo y todo más complejo se hacía a la vuelta, si se iban a hacer pruebas antes de entrar en territorio Shengen". "Era muy difícil y entendíamos que tenía que priorizarse la salud y la seguridad antes del tema humanitario. También entiendo que Marruecos tiene una cifra muy baja de contagiados y quiere seguir así", ha añadido.

Así, el alcalde de Algeciras ha manifestado que "todo viene a hacerse más complejo aún cuando el ministro de Marruecos dice que no va a haber OPE. Todo se hace más difícil y más delicado". "Me asusta si esto no puede hacerse bien", ha afirmado.