La moción de censura contra Landaluce en el Ayuntamiento de Algeciras se votará el 28 de octubre

Archivo - El alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, preside el pleno ordinario en una imagen de archivo. - Nono Rico / Europa Press - Archivo

ALGECIRAS (CÁDIZ), 15 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz) celebrará el próximo miércoles 28 de octubre el pleno para la moción de censura contra el alcalde, José Ignacio Landaluce, que fue registrada en la tarde de este miércoles por los 12 ediles del PP y los cuatro de Vox en la Corporación Municipal.

De esta manera, Landaluce dejará de ser alcalde en Algeciras después de 15 años en el cargo, siendo sustituido en este pleno por Jacinto Muñoz, que hasta su dimisión el martes había sido primer teniente de alcalde por el PP.

Según la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, consultada por Europa Press, este pleno se convoca automáticamente a las 12,00 horas del décimo día hábil siguiente al de su registro, siendo en este caso el 28 de octubre, como así han confirmado fuentes municipales.

Esta moción se ha precipitado después de que dos militantes del PP hayan denunciado al alcalde de Algeciras por presuntas agresiones sexuales, las cuales fueron comunicadas a su partido. Al conocer los presuntos hechos, la dirección provincial en Cádiz decidió tomar cartas en el asunto y exigir su dimisión como primer edil. Al no producirse ese paso, 12 de los 15 concejales del PP que mantenían a Landaluce en el cargo como parte de su gobierno local, renunciaron a sus responsabilidades municipales y abandonaron el gobierno.

A pesar de ello, Landaluce se mantuvo firme en sus posiciones, insistiendo en su inocencia y sin visos de dimitir, por lo que este miércoles, el PP daba un paso más y presentaba una moción de censura contra él, apoyada por Vox.

El PSOE también había ofrecido a sus siete concejales para presentar y secundar esta moción, por lo que la noticia de este acuerdo con Vox sentaba mal a los socialistas. El secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, reprochaba este miércoles al PP que hubieran elegido a "la extrema derecha" para firmar esta moción de censura y no a los suyos, cuestionando que los 'populares' optarán por "garantizarse una mayoría absoluta con sus 'socios especiales' antes que limpiar la institución de forma higiénica y sin exigencias por parte del PSOE".

Desde el PP de Cádiz, su presidente provincial, Bruno García, recordaba que ofrecieron la posibilidad a Landaluce de dimitir y "ha preferido tomar ese camino". "Dijimos que íbamos a dar todos los pasos necesarios para de alguna manera poder darle estabilidad y normalidad a la Alcaldía de Algeciras y la mejor manera de hacerlo es a través de una moción de censura", añadía este miércoles tras una reunión con sus concejales y con Vox.

Bruno García no entraba a valorar la postura de Landaluce en cuanto a que haya seguido en el cargo, pero sí señalaba que lo que le preocupa es "que en Algeciras se deje hablar ese tipo de cosas y se centre en lo importante, que son las viviendas y las cosas que pasan en cualquier ciudad".

Jacinto Muñoz, que sustituirá a Landaluce en el cargo de alcalde, aclaraba que la moción "no es contra la gestión" sino que se debía a las circunstancias, y se habían visto "obligados" a presentarla. Además, señalaba que la situación era "muy triste y no es plato de buen gusto para nadie", pero mandaba un mensaje de "tranquilidad" a la ciudadanía, a quien le transmitía que "se va a seguir trabajando en la misma línea y cada uno mantendrá sus mismas delegaciones y trabajando por el bien de los algecireños" una vez secundada la moción de censura.

Por su parte, Landaluce volvía a defender su inocencia esta pasada tarde de miércoles en una entrevista concedida a Onda Cero, recogida por Europa Press, en la que también reconocía que "la situación no tiene vuelta atrás" con la moción de censura presentada por PP y Vox porque la tiene "perdida", aunque asegurando que seguirá en el cargo "trabajando" hasta ese día "por respeto a los vecinos", que lo eligieron.

Sobre las denuncias presentadas --dos en una semana-- insistía en que "no tiene ningún papel de ningún juzgado", asegurando que "presentado o no en un juzgado esas denuncias, es mentira". "Soy inocente pero para cuando lo demuestras, si es que se ha presentado en un juzgado, pasan meses o años y con los titulares ya al final estás condenado, cumpliendo ya la pena", lamentaba.