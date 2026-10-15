Alcalde de Algeciras dice que el PSOE está tras las denuncias y lamenta que el PP no le dé la presunción de inocencia

Archivo - El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, en una imagen de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

ALGECIRAS (CÁDIZ), 15 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, ha insistido en que el PSOE está detrás de las denuncias presentadas por supuesta agresión sexual y ha lamentado que el PP no le haya dado la presunción de inocencia.

En declaraciones a TVE, recogida por Europa Press, Landaluce ha apuntado también que "aquí ha estado Leyre Díez, la fontanera, y debe haber dejado a alguien de fontanero porque todavía están con esta maquinación".

En este sentido, cabe recordar que el alcalde ha insistido en los últimos días en señalar que el PSOE presentó una denuncia ante el Tribunal Supremo contra él por supuestos delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, acoso o abuso sexual que finalmente fue archivada por la Fiscalía.

En cuanto a la moción de censura, tras la salida del equipo de gobierno de 12 ediles del PP, el alcalde ha insistido en que los ciudadanos lo eligieron y estará y trabajará "hasta el último minuto que pueda". "Tenemos que terminar estos siete u ocho meses que quedan de este mandato y lo acabaré de una manera u otra", ha asegurado el alcalde, que ha afirmado que le "ilusiona" cuando sale a la calle y lo reciben "con un no dimite" y con "cariño", lo que hace que se encuentre "fuerte".

No obstante, sobre la opción de volver a presentarse, aunque ha asegurado que se ve con "ilusión", lo ha dejado en un "vamos a ver qué pasa dentro de unos meses".

Ha advertido también que la moción de censura "triunfa" porque es "todos contra cuatro", pero ha insistido en que siguen trabajando porque tienen que "suplir" al resto de compañeros y "lógicamente hay que hacer lo urgente y también lo necesario".

Finalmente, en cuanto a la postura del PP, que el pasado lunes le pidió que dimitiese y al resto de concejales que si no dimitía abandonaran el equipo de gobierno, lo cual hicieron 12 de 15, ha recordado que ha sido su partido durante 43 años y que le hubiera gustado que le hubiera "dado la presunción de inocencia".