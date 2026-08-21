El alcalde de Algeciras lamenta las continuas colas en el acceso norte por la A-7 "en pleno agosto" y reclama soluciones

Archivo - Retención de tráfico en la A-7 a su paso por Guadacorte y San Roque. ARCHIVO. - AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS - Archivo

ALGECIRAS (CÁDIZ), 21 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, ha lamentado que este 21 de agosto continúen las "largas colas" de vehículos en la A-7 a la entrada a su localidad y Algeciras, en dirección al acceso norte, una situación que está provocando "importantes retenciones y molestias" a los conductores, por lo que ha vuelto a reclamar soluciones al Gobierno.

En una nota, Landaluce ha señalado que, "a estas alturas del mes de agosto, no podemos hablar de una situación puntual ni justificar estas retenciones únicamente por la intensificación del tráfico propia del verano".

En este sentido, ha subrayado que la Operación Paso del Estrecho se encuentra ya en una fase "muy avanzada", y que "el Gobierno de España debe dar una respuesta a un problema que se está convirtiendo en habitual y que afecta directamente a la movilidad de miles de ciudadanos".

También ha insistido en que Algeciras "no puede seguir soportando unas condiciones de acceso que generan retenciones constantes, especialmente en una de las principales vías de entrada y salida de la ciudad y en un punto estratégico para las comunicaciones del Campo de Gibraltar".

"Lo que estamos viendo hoy demuestra que el problema va mucho más allá de un momento concreto de mayor intensidad circulatoria. Las colas prosiguen y los ciudadanos siguen pagando las consecuencias de una falta de soluciones y de previsión", ha aseverado.

Ante todo esto, el alcade ha reclamado de nuevo al Gobierno de España que adopte medidas para mejorar la capacidad y fluidez de la A-7 en los accesos a Algeciras y que avance en las actuaciones necesarias para acabar con unas retenciones que, a su juicio, "no pueden seguir formando parte de la normalidad de quienes viven, trabajan o necesitan desplazarse hasta nuestra ciudad".

El alcalde ha destacado además que Algeciras es "un punto estratégico" para las comunicaciones del sur de Europa y que esta realidad debe tener su correspondiente reflejo en las infraestructuras viarias.

"Algeciras merece unas comunicaciones acordes con su importancia económica, portuaria y logística. No podemos aceptar que sigamos viendo estas imágenes y estas colas sin que se produzca una respuesta efectiva por parte del Gobierno de España", ha concluido Landaluce.