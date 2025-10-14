Alcalde de Algeciras pide tras nuevo retraso de dos horas un tren con Madrid en el que montarse no sea una "aventura"

ALGECIRAS (CÁDIZ), 14 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce (PP), ha lamentado el "enésimo retraso" registrado en el tren que enlaza Algeciras con Madrid y que anoche llegó a la capital de España "con dos horas de retraso sobre el horario previsto" y ha reclamado al Gobierno "un tren con Madrid en el que montarse no suponga una aventura que no se sabe como acabará".

En una nota, el alcalde ha subrayado que esta demora "conlleva cansancio, frustración y falta de atención hacia los viajeros, además de perder conexiones con otros puntos de la geografía nacional que ya tenían cerrados de antemano".

"Lo único que se ha dicho por parte de Renfe es que la parada de dos horas en Córdoba obedeció a cuestiones técnicas, sin dar más explicaciones, por lo que suponemos que se produjo una nueva avería en la locomotora", ha indicado Landaluce.

Finalmente, el alcalde ha asegurado que no se cansará de "seguir reclamando y exigiendo al Gobierno de Pedro Sánchez que en materia de ferrocarril deje de tratar a los algecireños y campogibraltareños como ciudadanos de tercera".

"Nos corresponde en justicia un tren en condiciones, que permita viajar hasta y desde Madrid de manera cómoda, segura y limpia, contando con promociones y precios asequibles, y no que cada vez que nos subimos en él emprendemos una aventura que no sabemos de qué manera acabará", ha concluido.