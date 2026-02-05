Alcalde de Arcos (Cádiz) dice que el desembalse de la presa no está afectando a viviendas y va por su cauce

Zonas inundadas por las intensas lluvias de las últimas jornadas próximas en la localidad gaditana de Arcos de la Frontera A 5 de febrero de 2026 en Cádiz (Andalucía, España). - Nacho Frade - Europa Press

ARCOS DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 5 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Arcos de la Frontera (Cádiz), Miguel Rodríguez, ha explicado que el caudal de agua que se está desembalsando en la presa "está respetando todas las zonas de vivienda de los vecinos" y está cogiendo por su cauce, por lo que ha trasladado un mensaje de "tranquilidad" a la población afectada.

En un vídeo publicado en el Facebook del Ayuntamiento, recogido por Europa Press, ha indicado que se han repasado "todos los puntos más importantes de posibles inundaciones" y que "ahora mismo" están "relativamente tranquilos en todo lo que pueda llevar un problema para nuestros vecinos y para nuestras vecinas".

Además, ha señalado que el pantano de Bornos, que también está desembalsando, "está empezando a descargar agua", es decir, está bajando su volumen, algo que para el alcalde es "algo muy importante" porque "quiere decir que se están haciendo las cosas bien, que se está reconduciendo el agua y que probablemente tengamos buenas noticias o mejores noticias muy pronto".

Así, ha anunciado que habrá una nueva reunión de la Junta de Seguridad y que durante la noche se monitorizará el comportamiento del agua desembalsada a su paso por el municipio para ya el viernes "tomar las decisiones que tengamos que tomar" en relación a las personas que actualmente se encuentran desalojadas de sus viviendas.

"Esto no quiere decir nada, pero sí quiere decir que vamos por buen camino, que se están haciendo las cosas bien y que mañana tendremos noticias importantes respecto de todo lo que está pasando", ha aseverado, apuntando que "no podemos tener miedo, tenemos que tener precaución".

Cabe recordar que en Arcos se han producido desalojos en viviendas cercanas al río Guadalete y arroyos, como la zona Llano de la Huerta, Vega Cobiche, viviendas del Barrio Bajo, la trasera del IES Guadalpeña o el inicio de La Pedrosa, además de en la zona del Santiscal.

El Ayuntamiento ha habilitado el pabellón polideportivo municipal y ha pedido a los vecinos precaución y que obedezcan las órdenes que se puedan dar desde la Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil, así como que se esté muy atento a las notificaciones que se realicen.