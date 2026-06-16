El alcalde de Cádiz aborda con el Defensor del Pueblo Andaluz la atención a personas sin hogar de la ciudad

El alcalde de Cádiz, Bruno García, en una rueda de prensa con el Defensor del Pueblo Andaluz en funciones, Jesús Maeztu, en el Ayuntamiento de Cádiz - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha mantenido este martes una reunión de trabajo con el Defensor del Pueblo Andaluz en funciones, Jesús Maeztu, en la que se han abordado asuntos relacionados con la atención a las personas sin hogar y la vivienda en la ciudad.

En este encuentro de trabajo han estado presentes los tenientes de alcalde de Urbanismo, José Manuel Cossi, el de de Asuntos Sociales, Pablo Otero, y la concejala de Vivienda y Desarrollo Sostenible, Ana Sanjuán, además de técnicos del Ayuntamiento y de la Defensoría del Pueblo Andaluz.

El alcalde ha expuesto al Defensor del Pueblo Andaluz en funciones las distintas medidas que se han puesto en marcha desde 2023 para aumentar los recursos destinados a las personas sin hogar de la ciudad y mejorar su atención.

En ese sentido, ha señalado que cuando llegó a la Alcaldía de Cádiz se encontró con "un albergue con 20 plazas en muy malas condiciones, un nuevo centro de atención a las personas sin hogar abierto, el Fermín Salvochea, una ayuda durante las campañas de frío y calor en pensiones durante cinco meses y un equipo de calle que atendía a estas personas en jornada de mañana".

Ahora, tres años después, le ha detallado, han invertido "más de 350.000 euros" en la reforma del albergue municipal, que ya está en funcionamiento con 22 camas, han ampliado el horario del centro Fermín Salvochea, pasando de los cinco meses de ayuda en la pensión a "todo el año de manera permanente", han aumentado las subvenciones a las entidades que atienden a las personas sin hogar, han firmado un convenio con Cruz Roja para la atención socio sanitaria de estas personas en horario de ocho de la tarde a doce de la noche, y han destinado el centro construido en la calle Setenil con 22 plazas a las personas sin hogar, donde se les hace un acompañamiento y un seguimiento (housing).

Bruno García ha añadido que también se está construyendo, con un presupuesto de 1,2 millones de euros financiados a través de la Junta de Andalucía con fondos europeos Next Generation, un centro de acogida en la calle Soledad "con 22 plazas más donde las personas sin hogar tendrán un itinerario personalizado".

Además, ha comentado que están trabajando en un nuevo pliego que saldrá el próximo mes de noviembre en el que incorporarán "nuevas medidas" para mejorar la situación de estas personas, relacionadas con la formación y el empleo y con la salud mental. "Para este gobierno no hay nada más importante que las personas vulnerables", ha afirmado.

Según el último censo elaborado junto a las entidades sociales que atienden a este colectivo, hay 192 personas sin hogar en la ciudad. Es por eso que para el alcalde esto "no solo es un problema que nos preocupa sino que nos ocupa en tiempo, voluntad política y en presupuesto".

Por su parte, el Defensor del Pueblo andaluz en funciones, Jesús Maeztu, ha advertido que Cádiz afronta "una situación de emergencia habitacional especialmente grave" en el caso de las personas sin hogar, y ha recordado que el sinhogarismo "no puede abordarse solo desde la atención de urgencia".

Maetzu ha valorado la exposición realizada por el Ayuntamiento de Cádiz y ha reconocido el trabajo que se está desarrollando, aunque ha señalado que la gravedad de la situación "obliga a ir más allá".

Con los datos recabados, la Defensoría cerrará una resolución sobre la realidad del sinhogarismo en Cádiz, con la voluntad de que pueda servir también como referencia para otros ayuntamientos andaluces.

En esta reunión también se ha tratado el problema de los vecinos de la calle Explanada en Puntales. Al respecto se les ha trasladado que desde el Ayuntamiento se está trabajando y avanzando, en colaboración con la Junta de Andalucía, para valorar las opciones de ayudas a las que podrían acceder los vecinos.

Asimismo, se ha informado sobre los encuentros que ya se han mantenido con los representantes de los vecinos para abordar la posibilidad de delimitar un área prioritaria de regeneración urbana en este barrio, lo que permitiría poder contar con ayudas de la Junta de Andalucía para la rehabilitación de viviendas.

Tras la reunión de trabajo el alcalde y el Defensor del Pueblo Andaluz han visitado el centro Fermín Salvochea, el albergue municipal y el edificio de la calle Setenil destinado a las personas sin hogar.