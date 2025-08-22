El alcalde de Cádiz anuncia el cierre de parques por las noches para garantizar la seguridad

CÁDIZ 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha anunciado que los parques de la ciudad se cerrarán por las noches a partir del próximo 3 de septiembre en respuesta a las peticiones de los vecinos y con el objetivo de mejorar la seguridad y el mantenimiento de estas zonas.

En concreto, los parques que se cerrarán, al estar vallados, son el de Cortadura, Carlos Díaz, Parque Erytheia y Kotinoussa (Jardines de Varela), Chalet de Varela, Celestino Mutis, Parque Genovés, San José y Reina Sofía, ha detallado el Ayuntamiento en una nota.

El horario de verano será de 8,00 horas a 23,30 horas, mientras que en invierno se cerrarán a las 22,00 horas.

El alcalde ha explicado que el personal de Parques y Jardines se encargará de la apertura de las instalaciones de lunes a viernes, mientras que el cierre de las mismas y durante los fines de semana lo hará una empresa de seguridad.

En ese sentido, ha indicado que han recibido quejas de los vecinos por el uso que se les está dando a los parques, y que "no son los adecuados", apuntando que "muchos de estos parques tienen las zonas de juegos infantiles renovadas", unos trabajos que para el Ayuntamiento ha supuesto "un esfuerzo económico importante" por lo que "debemos protegerlas y velar por su mantenimiento".

Por otra parte, la Junta de Gobierno Local ha autorizado el cambio de actividad para seis puestos del Mercado Virgen del Rosario, el último trámite para poner en marcha el nuevo rincón gastronómico que se instalará en el interior de este mercado, con el objetivo de variar la oferta y aumentar la presencia de público.

Tras llevarse a cabo este trámite, el alcalde ha adelantado que se está trabajando para que la apertura del rincón pueda llevarse a cabo en el mes de septiembre.

En esta Junta de Gobierno Local también se ha aprobado el convenio que se va a firmar con el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes para el desarrollo del programa de Formación Abierta Aula Mentor que se imparte desde el año 2021.