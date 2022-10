Alcalde de Cádiz asiste a la reunión por Valcárcel instando a la Junta a que cumpla con una "demanda histórica"

CÁDIZ, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cádiz, José María González, mantendrá este lunes una reunión en la capital hispalense para tratar el asunto de la Facultad de Ciencias de la Educación, prevista para trasladarse al edificio Valcárcel. El Ayuntamiento estará presente, junto a la Diputación de Cádiz, la propia Universidad de Cádiz y la Junta de Andalucía, en la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación.

Según ha indicado el Ayuntamiento gaditano en una nota de prensa, desde el Equipo de Gobierno ya se ha reclamado en más de una ocasión en el Pleno municipal que el Gobierno andaluz concrete su apoyo en materia económica para la rehabilitación del edificio y el traslado al mismo.

En este sentido, el alcalde, José María González, ha lamentado que hasta la fecha la administración andaluza "no haya mostrado el apoyo, aunque sí ha tomado partido en algunas declaraciones" toda vez que ha criticado que "se les requirió una respuesta antes de finalizar el mes de agosto y solo contestan con palabras vacías".

Asimismo, el Ayuntamiento ha incidido en que el regidor gaditano anunció una aportación municipal de cinco millones de euros --que viene a ser 1,3 millones del presupuesto de la Junta.- para que este proyecto "vea al fin la luz en un futuro próximo" y ha reclamado que "la Junta ponga también el dinero para satisfacer esta demanda histórica de Cádiz".

"No hay derecho a que esta joya de la ciudad siga secuestrada por la política. Por ello pedimos a las administraciones implicadas que formen parte de la solución y no del problema", ha resaltado el primer edil.

El Equipo de Gobierno ha subrayado también que todos los partidos políticos representados en el Parlamento andaluz (a excepción de PP y Vox), así como el Ayuntamiento de Cádiz, la Diputación provincial y la UCA rubricaron su apoyo a la Plataforma Valcárcel Universitaria, que aboga por la rehabilitación del edificio y el traslado de la Facultad de Ciencias de la Educación a este emplazamiento.

Por ello, en esta reunión, el alcalde espera que la Junta "dé el paso definitivo" para comenzar un proyecto, con todo lo que ello "supondría de dinamización económica para los barrios de La Viña, el Balón y el Mentidero".

"La Diputación ha cedido los terrenos y la UCA también ha hecho su trabajo. Estamos viendo que a esta Junta de Andalucía hay que arrancarle los proyectos, pero no podemos bajar los brazos y rendirnos. No podemos caer en el pesimismo y en la desilusión, que es lo que parece que están buscando desde la Junta para no cumplir sus responsabilidades", ha lamentado el regidor.