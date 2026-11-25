El alcalde de Cádiz, Bruno García, atiende a los medios en una imagen de archivo. - María José López - Europa Press

CÁDIZ 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha expresado su "profunda consternación" por los hechos conocidos en torno a Gloria Vallejo, natural de Cádiz, tras la detención de su pareja en el marco de la investigación de su muerte como un caso de violencia de género, y ha pedido "redoblar los esfuerzos" para "prevenir la violencia, detectar las situaciones de riesgo, proteger a las mujeres y acompañar a quienes necesitan ayuda".

En un comunicado, el alcalde gaditano (PP) ha trasladado el pesar y la solidaridad de la ciudad por este supuesto crimen machista, expresando además su respeto a la memoria de la víctima.

Bruno García ha lamentado que una jornada como el 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, vuelva a estar marcada "por el dolor ante un presunto caso de violencia machista".

"Hoy es un día especialmente doloroso. En nombre de la ciudad de Cádiz, quiero trasladar nuestro pesar y respeto por Gloria Vallejo. Los hechos conocidos nos conmocionan y nos recuerdan, una vez más, que no podemos bajar la guardia frente a la violencia machista. Cádiz seguirá trabajando con firmeza para que ninguna mujer tenga que vivir con miedo", ha manifestado.

Con ello, ha condenado "con firmeza" la violencia machista y ha subrayado que su erradicación constituye "una responsabilidad permanente" de las instituciones y del conjunto de la sociedad.

"La violencia machista es una de las expresiones más intolerables de la desigualdad y una vulneración de los derechos fundamentales de las mujeres. No podemos aceptarla, justificarla ni acostumbrarnos a ella. Frente a esta realidad, debemos mantener una condena clara, unánime y sin matices", ha afirmado el alcalde.

En este sentido, ha insistido en que la lucha contra la violencia hacia las mujeres "no puede limitarse a fechas señaladas ni a respuestas puntuales ante casos que conmocionan a la sociedad", apuntando que este 25N "nos recuerda que queda mucho trabajo por hacer, pero ese compromiso debe estar presente todos los días del año".

Al respecto, ha abogado por "redoblar los esfuerzos para prevenir la violencia, detectar las situaciones de riesgo, proteger a las mujeres y acompañar a quienes necesitan ayuda", asegurando que "como sociedad, no podemos resignarnos" sino que "tenemos que seguir trabajando con firmeza y unidad para erradicar la violencia machista".

"La libertad, la seguridad y la dignidad de las mujeres deben estar siempre garantizadas. Ese es un compromiso que debemos renovar cada día", ha dicho.

RECURSOS DE ATENCIÓN, INFORMACIÓN Y PREVENCIÓN

El Ayuntamiento de Cádiz ha indicado que las mujeres que puedan ser víctimas de violencia machista, así como las personas que sean testigos de una agresión, sospechen que alguien puede estar viviendo una situación de violencia o necesiten información para prevenirla, tienen a su disposición diferentes recursos de atención, asesoramiento y protección.

En la ciudad de Cádiz, la Fundación Municipal de la Mujer cuenta con la Unidad Alerta 24 horas, un servicio municipal de atención de emergencia operativo las 24 horas del día durante los 365 días del año, a través del teléfono gratuito 900 21 21 30.

Este servicio, desarrollado en coordinación con la Policía Local, ofrece atención directa, asesoramiento y acompañamiento.

Además, la Fundación Municipal de la Mujer dispone de un equipo multidisciplinar que presta atención integral a las mujeres víctimas de violencia machista y a sus familias, con servicios gratuitos de atención jurídica, psicológica y social.

Para solicitar información o cita, las personas interesadas pueden dirigirse al Centro Integral de la Mujer, situado en la Plaza del Palillero, o llamar a los teléfonos 956 21 11 99 y 956 21 12 65.

También se encuentra disponible el teléfono 016, servicio estatal gratuito y confidencial de información, asesoramiento jurídico y atención psicosocial inmediata, dirigido tanto a las mujeres víctimas como a las personas de su entorno que necesiten orientación. En caso de emergencia o peligro inmediato, se debe llamar al 112 de Emergencias o al 092 de la Policía Local de Cádiz.

La capital gaditana cuenta además con una red de espacios seguros que contribuyen a la prevención, detección y atención ante posibles situaciones de violencia machista. Esta red se apoya en la colaboración y formación de profesionales y establecimientos de distintos ámbitos, entre ellos farmacias, comercios, establecimientos de hostelería, taxis, autobuses urbanos y tranvía, así como Policía Local y Protección Civil.

A ellos se incorporan nuevos espacios que participan en las acciones impulsadas por la Fundación Municipal de la Mujer.

Estos espacios, identificados mediante distintivos y materiales informativos, están preparados para ofrecer apoyo y facilitar el acceso a los recursos disponibles, en coordinación con los servicios municipales y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Su objetivo es que cualquier mujer que se encuentre en una situación de inseguridad pueda acudir a un lugar cercano y recibir orientación sobre cómo actuar y dónde pedir ayuda.

Desde el Ayuntamiento se ha señalado que la prevención y la lucha contra la violencia machista requieren la implicación de toda la sociedad y ha animado a mujeres y a cualquier persona que conozca, presencie o sospeche de una situación de violencia, a utilizar estos recursos y pedir ayuda.