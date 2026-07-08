El alcalde de Chiclana (Cádiz) visita los trabajos de Endesa para reforzar la red eléctrica del municipio

El alcalde de Chiclana conociendo las obras que Endesa ejecuta en la zona de la Rana Verde. - ENDESA

CHICANA DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 8 (EUROPA PRESS)

Endesa ha presentado este miércoles al alcalde de Chiclana de la Frontera (Cádiz), José María Román, los trabajos que la compañía está ejecutando para reforzar la red de media tensión del municipio, conociendo los detalles de las actuaciones que la compañía está ejecutando en la carretera de la Rana Verde, consistentes en el soterramiento de un tramo de línea aérea de media tensión.

Según ha indicado en una nota, esta actuación permitirá incrementar la capacidad de la red eléctrica y dar respuesta al crecimiento de la demanda en esta zona de Chiclana.

En concreto, los trabajos contemplan el desmontaje de 905 metros de línea aérea y de 18 apoyos, así como la instalación de 960 metros de nuevo cableado subterráneo. Una vez finalizada la actuación, la nueva configuración permitirá desdoblar la línea existente, de forma que los cerca de 3.000 clientes de la zona puedan ser alimentados desde dos líneas independientes.

Esta mejora incrementará la flexibilidad de la red, reducirá el número de clientes afectados en caso de incidencia y reforzará la continuidad y calidad del suministro eléctrico, ha explicado.

Endesa ha indicado que estas obras, que supondrán una inversión de 70.000 euros, se enmarcan en el plan de inversión de e-distribución para la provincia de Cádiz destinado a medidas de renovación, automatización, ampliación y mejora de las redes de distribución eléctricas para poder reforzar el servicio, incrementar su calidad y favorecer la integración progresiva de las energías renovables a las redes de distribución.