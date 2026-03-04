Alcalde de La Línea (Cádiz) aborda con colectivos sociales el impacto del contenido del tratado sobre Gibraltar

El alcalde de La Línea de la Concepción (Cádiz), Juan Franco, en la tarde de este miércoles en una reunión con representantes de un nutrido grupo de colectivos sociales sobre el tratado de Gibraltar. - AYUNTAMIENTO DE LA LÍNEA

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 4 (EUROPA PRESS)

El alcalde de La Línea de la Concepción (Cádiz), Juan Franco, ha mantenido en la tarde de este miércoles una reunión con representantes de un nutrido grupo de colectivos sociales de esta ciudad y la comarca del Campo de Gibraltar para abordar de forma conjunta el contenido del tratado sobre Gibraltar y ver de qué manera se puede actualizar el memorando elaborado en septiembre por el gobierno local y que buscaba aportar medidas singulares a ejecutar tras este acuerdo.

En un audio difundido a los medios por el Ayuntamiento linense, el alcalde (La Línea 100x100) ha señalado que en la reunión se han planteado circunstancias que se están dando en su ciudad y la comarca que "están afectando a muchísimas personas".

En ese sentido, ha hablado de falta de infraestructura, de "incertidumbre" por la situación de los trabajadores transfronterizos y "algunos problemas que son muy evidentes", como por ejemplo las pensiones, todo lo relativo al medioambiente y otras cuestiones que "nos preocupan" como las aduanas.

"Esperemos que podamos tener en breve una comunicación con el Gobierno de España y que nos trasladen cómo va a quedar exactamente", ha indicado Juan Franco, quien ha recordado en este encuentro con una veintena de colectivos sociales el llamado 'Memorándum estratégico de La Línea de la Concepción para una integración transfronteriza y sostenible', que fue elaborado por el Ayuntamiento.

A este respecto, ha pedido a las entidades que planteen "puntualizaciones" según los distintos apartados que aparecen en el acuerdo sobre Gibraltar para rehacerlo, actualizarlo y volverlo a trasladar al Gobierno de España.

Además, ha anunciado que va a solicitar una reunión al objeto de tratar este asunto y ver de qué manera pueden afrontarse las consecuencias del 'Gibrexit' de la mejor manera posible para este municipio que hace frontera con el Peñón.