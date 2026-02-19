Alcalde de La Línea (Cádiz) aplaude la aplicación del tratado de Gibraltar pero advierte de "incógnitas" sobre contenido

Archivo - El alcalde de la Línea de la Concepción, José Juan Franco Rodríguez atiende a los medios de comunicación en una imagen de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 19 (EUROPA PRESS)

El alcalde de La Línea de la Concepción (Cádiz), Juan Franco, ha valorado de forma positiva las noticias que se han ido conociendo en los últimos días sobre la próxima aplicación provisional del tratado sobre Gibraltar en abril, ya que "parece que se están dando ya los pasos definitivos" para que este llegue "a buen término", aunque advirtiendo que "todavía tenemos bastante incógnitas al respecto".

En un audio difundido por el Ayuntamiento linense, el alcalde (La Línea 100x100) ha considerado que lo anunciado por Reino Unido de que el acuerdo sobre Gibraltar con la UE se publicará "pronto" es "bastante importante y con mucha trascendencia" para su ciudad.

Sobre esa aplicación provisional del tratado, Juan Franco ha reiterado que es en su opinión "netamente positiva" dada cuenta de que "en principio", el próximo día 10 de abril, entrarán en vigor los controles biométricos en la frontera entre La Línea y Gibraltar, lo que concurriría en "el riesgo" de que se produjeran "retenciones y colas" en la Verja. Así con la puesta en marcha de este tratado de forma provisional, "el tránsito sería libre", ha concedido.

"Esperemos que se lleve a término y que se termine con las publicaciones y las aprobaciones correspondientes", ha señalado el alcalde de La Línea, quien ha apuntado que a partir de ahí se entraría en "un nuevo status quo" que "esperemos también que se vaya matizando porque todavía tenemos bastante incógnitas al respecto".

Este martes, la Comisión Europea informó de que el texto del acuerdo ya había sido remitido al Consejo (gobiernos) y la Eurocámara para su ratificación. Un portavoz del Ejecutivo comunitario indicó a Europa Press que Bruselas espera que el acuerdo pueda entrar en vigor de manera provisional a partir del próximo 10 de abril.

Para esa fecha debería entrar en vigor de forma definitiva el nuevo Sistema Europeo de Entradas y Salidas (EES) por el que se modificarán los controles en las fronteras de la UE, lo que afectaría también a Gibraltar.