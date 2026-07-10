El alcalde de La Línea (Cádiz) apunta a la necesidad de un Plan de Medidas una vez eliminada la Verja con Gibraltar

Archivo - El alcalde de La Línea de la Concepción, Juan Franco, en una atención a medios en el Ayuntamiento - AYUNTAMIENTO DE LA LÍNEA - Archivo

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 10 (EUROPA PRESS)

El alcalde de La Línea de la Concepción (Cádiz), Juan Franco, ha apuntado a la necesidad de abordar un Plan de Medidas de Acompañamiento una vez se materialice la eliminación de restricciones en el paso fronterizo con Gibraltar por la Verja. El objetivo, según ha apuntado, sería avanzar en cuestiones claves como la situación de los pensionistas, pescadores, infraestructuras viarias o medio ambiente, entre otras.

En este sentido, según ha señalado en una nota, ha manifestado que confía en que ahora sea el momento de que se atiendan las demandas planteadas en estos y otros ámbitos tanto por parte del Gobierno de la Nación como de la Junta de Andalucía, además de por otros estamentos supramunicipales como la Diputación o Mancomunidad y, por supuesto, el Ayuntamiento de La Línea de la Concepción como administración más cercana.

El alcalde se ha mostrado "expectante" sobre lo que ocurrirá a partir del 15 de julio, fecha en la que el tránsito entre los dos territorios se realizará sin ningún obstáculo, esperando que esta medida permita unir más a los dos pueblos en aspectos sociales, culturales, deportivos y de amistad, además de avanzar en cuestiones económicas de extraordinaria importancia.

Junto a todo lo anterior, confía en que "el espacio de Prosperidad Compartida que el Gobierno de la Nación ha citado en diferentes ocasiones se convierta finalmente en una realidad", valorando positivamente la existencia del Acuerdo, ya que "lo contrario habría supuesto un mazazo para todos los que vivimos en esta zona".