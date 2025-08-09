El alcalde de El Puerto inaugura con una fiesta la nueva plaza Asociación de Vecinos Ronda del Tejar

El alcalde de El Puerto de Santa María (Cádiz), Germán Beardo, en la inauguración de la plaza Asociación de Vecinos Ronda del Tejar. - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 9 (EUROPA PRESS)

El alcalde de El Puerto de Santa María (Cádiz), Germán Beardo, ha inaugurado la nueva plaza Asociación de Vecinos Ronda del Tejar, en el transcurso de una jornada que ha sido festiva y organizada en colaboración entre la propia asociación y el Ayuntamiento. Junto al regidor portuense estuvieron los tenientes de alcalde Javier Bello y Jesús Garay.

El acto de inauguración ha congregado a numerosos vecinos y familias del entorno, que disfrutaron de una programación pensada para todos los públicos: juegos de agua, cañón de espuma, tómbola, sorpresas y una barra con precios populares, según una nota del Ayuntamiento. Se propició así un ambiente festivo y acogedor, que hizo de la plaza un verdadero punto de encuentro ciudadano.

Beardo ha destacado que "esta plaza es un ejemplo claro de cómo el Ayuntamiento y la ciudadanía pueden trabajar juntos para mejorar la calidad de vida en nuestros barrios" y ha subrayado la apuesta municipal por hacer de la plaza un espacio que sea "un lugar de encuentro, de convivencia y de unión para todos los vecinos, un símbolo de identidad y de orgullo para la comunidad".

Ha agradecido el trabajo de la Asociación de Vecinos Ronda del Tejar y de todas las personas implicadas "por su esfuerzo constante en dinamizar la vida comunitaria y fomentar el orgullo de pertenencia".

El Ayuntamiento busca con la inauguración de este espacio reforzar la mejora de los espacios públicos y el impulso a las actividades que promueven la participación ciudadana, fomentando entornos seguros, activos y cohesionados.