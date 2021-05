El alcalde de San Martín del Tesorillo (Cádiz) hace balance de los dos primeros años como municipio independiente

SAN MARTÍN DEL TESORILLO (CÁDIZ), 29 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de San Martín del Tesorillo (Cádiz), Jesús Fernández Rey, ha calificado como "muy positivos" los dos primeros años de la historia en los que el municipio es completamente independiente de Jimena, del que se segregó en octubre de 2018. "Se va creciendo y poniendo piedras en el muro", ha explicado el regidor, antes de añadir que "con el final de la pandemia se espera que el municipio se abra a todos los ciudadanos y empresas que quieran venir y ser parte del crecimiento".

En declaraciones a Europa Press, el regidor tesorillero ha manifestado que, desde la segregación "toda la visión que se tenía antes como pueblo dependiente ha cambiado". "Desde las elecciones, porque antes se votaba en una urna aparte al presidente de la ELA, hasta tomar las propias decisiones y aprobando lo que se crea conveniente", ha explicado.

En este sentido, Fernández ha destacado que la independencia "le otorga mucha más libertad al representante de San Martín del Tesorillo, porque antes se iba a cualquier sitio y era una figura aparte", ha apostillado al tiempo que ha añadido que "no se tenía ni voz ni voto si no querían darlo y ahora, en cambio, se forma parte de la Mancomunidad y, cuando se va a la Junta o Diputación se es recibido como pueblo autónomo".

Sin embargo, el regidor ha mantenido que "las buenas relaciones con los vecinos de Jimena no han cambiado, igual que se tienen con Castellar, San Roque o cualquier otro municipio". "No ha habido una ruptura más allá de lo que es el término, la segregación es algo que se veía venir desde hacía más de 20 años por diversas reivindicaciones: se está a 25 kilómetros del Ayuntamiento matriz, por una carretera en malas condiciones; resolver los asuntos dentro del propio término, ha sido una cuestión de necesidad", ha expresado el primer edil.

Así, Jesús Fernández ha pasado a la historia por ser el primer alcalde electo de San Martín del Tesorillo. Sobre el día de las elecciones, el regidor ha manifestado que "produce una sensación indescriptible, se siente mucha alegría y responsabilidad porque el pueblo deposita su confianza en el proyecto".

En cuanto a los proyectos llevados a cabo durante su mandato, el primer edil ha explicado que "al 50 por ciento de la legislatura se han cumplido todos los proyectos presentados en la candidatura al 80%", y ha aclarado que "hay cosas muy básicas en el proyecto, como la formación del Ayuntamiento, la contratación del personal necesario, como los técnicos; los funcionarios; la piscina municipal; y la Policía Local, que es otra de las metas".

Asimismo, Fernández ha manifestado que "hay mucho por hacer" y ha añadido que "se están empezando con los cimientos para que en algún momento San Martín del Tesorillo llegue a su desarrollo con una base sólida para que cualquier problema que llegue pueda ser resuelto por los técnicos en el futuro".

Por último, el regidor tesorillero ha expuesto que su meta es "terminar la legislatura", por lo que "presentarse o no va a depender de las circunstancias y de temas personales", y ha dejado claro que "hasta que no falten cinco o seis meses" no se lo plantea. No obstante, ha subrayado que, en el caso de no presentarse, "se está consolidando un equipo de IU que tiene las suficientes garantías como para que el ciudadano continúe confiando en ellos".