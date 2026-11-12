El alcalde de San Roque (Cádiz) reclama a la Junta una fecha para el proyecto de rehabilitación del Puente de Hierro

Juan Carlos Ruiz Boix, alcalde de San Roque en el despacho de Alcaldía. - AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE

SAN ROQUE (CÁDIZ), 12 (EUROPA PRESS)

El alcalde de San Roque (Cádiz), Juan Carlos Ruiz Boix, ha reclamado a la Junta de Andalucía que concrete una fecha para la redacción del proyecto de rehabilitación del Puente de Hierro, que une las barriadas de Guadiaro y San Enrique, y que actualmente permanece cerrado al tráfico en su totalidad debido al agravamiento de su deterioro.

En una nota, ha exigido al Gobierno andaluz que acelere los trámites y apueste por una contratación de emergencia que permita intervenir cuanto antes en el Puente de Hierro, una infraestructura histórica y esencial para la vida diaria de los vecinos del Valle del Guadiaro.

Asimismo, ha criticado que, "después de más de cuatro años de espera, no exista todavía una intervención ni un proyecto" que permita recuperar la funcionalidad del puente, cuya situación ha empeorado hasta el punto de impedir también el paso de turismos.

"Lo que nos encontramos cuatro años después es más abandono, porque ni hay una intervención ni una redacción de un proyecto para recuperar la vitalidad total de ese Puente de Hierro", ha señalado el alcalde, que ha advertido de que el cierre podría prolongarse durante un periodo aún mayor si no se actúa con urgencia.

Así, ha pedido a la Junta de Andalucía "que aparezca de una vez por todas con un contrato real, con un proyecto de intervención inmediata y que se pueda saber cuál es la fecha cierta de la recuperación de un Puente de Hierro que, además de histórico, es vital en la unión de las barriadas".