El alcalde de San Roque (Cádiz) retoma el lunes su actividad tras varias semanas apartado por motivos familiares

Archivo - Juan Carlos Ruiz Boix, alcalde de San Roque en una imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE - Archivo

SAN ROQUE (CÁDIZ), 30 (EUROPA PRESS)

El alcalde de San Roque (Cádiz), Juan Carlos Ruiz Boix, ha anunciado que el próximo lunes 2 de febrero volverá a estar al frente del Gobierno Municipal de esta localidad tras apartarse las últimas cinco semanas de esta tarea para centrarse en su hija, que sufrió un grave accidente el 27 de diciembre de 2025.

Según una nota del Ayuntamiento, el alcalde (PSOE) ha precisado que esta vuelta a sus funciones será "a distancia" porque se encontrará "donde esté su hija", ahora ingresada en el Hospital de Sevilla, donde está siendo sometida a varias operaciones a consecuencia del accidente que sufrió.

Tras mostrar su solidaridad y apoyo a los afectados por los recientes temporales en San Roque, Ruiz Boix ha trasladado su agradecimiento a "las numerosas personas que lo han apoyado este periodo de sufrimiento para él y su familia".

Este viernes ha ofrecido su primera rueda de prensa por videoconferencia "en sus más de 20 años de vida política", una comparecencia que ha admitido ha sido "la más compleja y la más difícil" que ha tenido nunca.

Así, sobre la vuelta a sus funciones como alcalde el próximo lunes ha precisado que "será una Alcaldía en la distancia, desde Sevilla o desde donde se encuentre mi hija", asumiendo que "habrá quienes lo entiendan o quienes no".

En todo caso, ha manifestado que se seguirá apoyando en los dos primeros tenientes de alcalde, María del Mar Collado y Óscar Ledesma, quienes asumirán las funciones de alcaldesa o alcalde accidental "cuando sea necesario".

"Tendré que compartir mis obligaciones como alcalde con las 24 horas de atención a mi hija", ha señalado, resaltado que "a partir de ahora" el orden de sus prioridades será su hija, la Alcaldía, su cargo de diputado en el Congreso y su responsabilidad como secretario general del PSOE en San Roque y en la provincia.

A este respecto, ha admitido que "en el pasado, muchas veces he dedicado más tiempo a mis responsabilidades como alcalde o a la política que a mi familia", mostrando su convencimiento de que va a seguir contando con "el apoyo de mi Gobierno, de mi familia y de mis amigos".

En cuanto a la situación actual de su hija, ha comunicado que sigue siendo "de alta gravedad, de mucha complejidad y vamos a seguir peleando". Es por eso que ha trasladado su gratitud "con mayúsculas" a las personas de San Roque, de la comarca, de la provincia y del resto de Andalucía por el apoyo recibido.

El alcalde ha tenido "un especial agradecimiento" a la Sanidad Pública, sobre todo al personal de los hospitales de La Línea, Puerta del Mar de Cádiz y Virgen del Rocío de Sevilla, que, "con gran profesionalidad", han atendido estas semanas a su hija y "siguen atendiéndola todavía en Sevilla".

En cuanto a las personas afectadas por los temporales que se han sucedido esta semana, tras mostrar su solidaridad con las desalojadas en Guadarranque y Estación y con quienes han sufrido las inundaciones en el Valle del Guadiaro, ha recalcado su "gratitud" a todas las personas que han participado en los operativos, con situaciones difíciles como las vividas el martes en Pasada Honda.

También ha tenido un reconocimiento especial para la Junta de Andalucía "por su labor en esta crisis", asegurando que el vicepresidente y consejero de Emergencias, Antonio Sanz, "estuvo al pie del cañón" e incluso se desplazó a San Roque.

También ha valorado la labor del personal de ambos cuarteles de la Guardia Civil en el municipio y del personal del Ayuntamiento que ha participado en los operativos, especialmente Policía Local, Protección Civil, Obras y Servicios y Multimedia.

Por último, ha tenido palabras de reconocimiento para el trabajo del Gobierno Municipal, con María del Mar Collado al frente durante estas dos borrascas, que ha tenido a su lado a otros ediles, especialmente a los tenientes de alcalde de Seguridad Ciudadana y Obras y Servicios, David Ramos y Belén Jiménez.