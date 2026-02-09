Alcalde de Ubrique (Cádiz) asegura que se está "trabajando bien" pese a la gravedad y pide "tranquilidad"

El alcalde de Ubrique, Mario Casillas, y la presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, este lunes en una de las calles del municipio por donde corre el agua tras las últimas borrascas - NACHO FRADE/EUROPA PRESS

UBRIQUE (CÁDIZ), 9 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Ubrique (Cádiz), Mario Casillas, ha hecho un llamamiento a la "tranquilidad" de sus vecinos porque "ahora mismo" se está "trabajando bien" dentro de la gravedad que vive este municipio gaditano desde la semana pasada, donde han caído "400 litros" y presenta ríos de agua corriendo por sus calles debido a las abundantes lluvias y a lo que le llega de las precipitaciones de Grazalema y Villaluenga del Rosario.

En declaraciones a los medios, el alcalde (PP) ha explicado que desde el Ayuntamiento y los servicios de emergencia que están actuando en la zona se optó el pasado sábado por dejar correr el agua en superficie para así no colapsar las tuberías del pueblo, aunque reconociendo que la medida es "incómoda" para sus vecinos.

"Tenemos un caudal bastante amplio para meterlo en las tuberías. Si metemos esto, lo que hacemos es colapsar ahora mismo todas las viviendas. Saldría mucha agua por los baños, por los enchufes, por las paredes, por todos lados", ha argumentado para defender la actuación que se lleva ejecutando durante todo el fin de semana.

Los mayores problemas se ubican en estos momentos en la zona de Ubrique Alto, que es por donde cae el agua que viene de Grazalema y Villaluenga, y en la zona de la guardería, por donde pasa el caudal del río y que la semana pasada registró incidencias debido a la fuerza del agua, con socavones y desprendimientos de tierra y árboles.

El alcalde ha pedido que "dentro de la gravedad, estemos tranquilos" porque se está trabajando "bien y muy coordinados" con la Diputación de Cádiz y Junta de Andalucía, así como otras instituciones como el Consorcio de Bomberos, Plan Infoca, Guardia Civil, Protección Civil y Policía Local.

Además, ha valorado que no se hayan producido daños personales, aunque sí que hay medio centenar de vecinos que han tenido que ser desalojados de sus viviendas por riesgo de inundación, apuntando que la Fundación López Mariscal se está haciendo cargo de los gastos derivados por esta evacuación.

Casillas ha esperado que "poco a poco" pase el tiempo de temporales y "lleguemos a la normalidad", recordando que el Ayuntamiento mantiene el nivel 1 de emergencia en la localidad.

Por su parte, la presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, que se ha desplazado hasta esta localidad, ha valorado "la gran labor" realizada por el alcalde ubriqueño "con todos los medios a su alcance".

"Han hecho todo lo posible y han funcionado muy bien en una situación que era de emergencia, poniendo a seguro a toda la población y, por supuesto, actuando para que los males sean los menores, como eso que han hecho con el agua, de canalizarla de otra forma para evitar tanta presión", ha comentado Martínez

Además, ha puesto en valor la "coordinación que se ha hecho en todo momento" para "garantizar la seguridad" de todos los vecinos por parte de todas las administraciones.

"Cooperación, colaboración total y lealtad institucional de parte de todas las administraciones, que es como se está trabajando, pero sobre todo felicitar a la población que está sufriendo esta borrasca y estas emergencias por cómo se están comportando", ha indicado Martínez, resaltado esa "tranquilidad y responsabilidad".

La presidenta de la Diputación ha indicado que "una vez superadas estas emergencias", lo siguiente que se hará es "una valoración de todos estos daños y de las actuaciones que se tienen que hacer", apuntando que "ya tenemos los contratos de emergencia y posteriormente haremos los planes provinciales y todo lo que haya que hacer para ayudar a todos los ayuntamientos".