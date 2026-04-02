Los alcaldes de Cádiz y El Puerto de Santa María visitan hermandades del Jueves Santo en sus localidades

Visita del alcalde de Cádiz, Bruno García, a una de las hermandades del Jueves Santo. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los alcaldes de Cádiz, Bruno García, y El Puerto de Santa María, Germán Beardo, han visitado varias hermandades del Jueves Santo de sus respectivas localidades.

Así, el alcalde de Cádiz, acompañado de la teniente de alcalde de Cultura, Maite González, y del concejal de Hermandades y Cofradías, José Manuel Verdulla, ha visitado durante la mañana de este Jueves Santo los templos de las cinco cofradías que realizarán su estación de penitencia en esta jornada.

Se trata, en concreto, de las cofradías de Afligidos, Oración en el Huerto, Nazareno, Medinaceli y El Perdón, según ha informado el Ayuntamiento de Cádiz, que ha explicado que el alcalde y los concejales han estado acompañados del presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, Juan Carlos Jurado, y miembros de su Permanente.

Por su parte, el alcalde de El Puerto de Santa María, Germán Beardo, acompañado por el teniente de alcalde de Fiestas, David Calleja, así como por la concejal de Bienestar Social, Carmen Lara, ha realizado por la mañana en la Basílica la ofrenda floral del Ayuntamiento a las Sagradas Imágenes de la Fervorosa, Ilustre y Antigua Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Ánimas de San Nicolás de Tolentino, Nuestro Padre Jesús Nazareno, María Santísima de los Dolores, San Juan Evangelista, Orden Tercera de Servitas y Santa Cruz de Jerusalén.

Los ediles han conversado con el hermano mayor, José María Naharro, y miembros de la Junta de Gobierno, sobre los pormenores de la salida procesional, deseándoles una buena estación de penitencia, según ha informado el Ayuntamiento portuense en una nota.

La procesión partirá a las 19,30 horas para iniciar su recogida a las 00,45 horas. Su itinerario recorrerá Plaza de España, Pagador, Santo Domingo, San Bartolomé, Palacios, Pedro Muñoz Seca, Carrera Oficial --a partir de las 20,30 horas--, Virgen de los Milagros, Luja, Recta, Curva, Plaza de la Cárcel, Ganado, Larga, Luna, Misericordia, Alquiladores, Virgen de los Milagros, Santo Domingo, Pedro Muñoz Seca, Palma, San Bartolomé, Federico Rubio, Santa Lucía y Plaza de España para iniciar su recogida.

Los estrenos de la hermandad de este año 2026 se centran en el paso de misterio, con el dorado de tres respiraderos y el bordado de dos faldones costeros. El exorno floral se compone de rosas rojas en el paso de misterio, y de rosas champán y flor de cera en el de palio.

Según destaca el Ayuntamiento, el itinerario incluye como puntos de "especial interés" la salida de la Basílica, Plaza de la Cárcel, Siete Esquinas, la capilla de Las Esclavas y la recogida, entre otros.

El acompañamiento musical supone un estreno en el paso de misterio, pues correrá a cargo de la Agrupación Musical Oliva de Mérida, mientras que en el de palio la responsabilidad recae en la banda de música Maestro Dueñas.