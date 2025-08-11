Alcaldes de Marismillas, Las Cabezas, Lebrija, Trebujena y Sanlúcar reclaman de forma conjunta el desdoble de la A-471

SANLÚCAR DE BARRAMEDA (CÁDIZ), 11 (EUROPA PRESS)

Los alcaldes de las localidades sevillanas de Lebrija, Las Cabezas de San Juan y de la Entidad Local Autónoma (ELA) de Marismilla, junto al alcalde de Trebujena y la alcaldesa de Sanlúcar de Barrameda, ambas de la provincia de Cádiz, han protagonizado este lunes un frente común para reclamar a la Junta de Andalucía el desdoble de la carretera A-471, que une ambas provincias y que en las últimas semanas ha registrado varios accidentes de tráfico con fallecidos.

En declaraciones a los medios el alcalde de Las Cabezas de San Juan, José Solano (IU), ha reivindicado el desdoble de esta carretera, una "demanda histórica" de las comarcas sevillanas y gaditanas y que en el caso de su municipio "adquiere gran importancia". En ese sentido, ha detallado que la ampliación a tres carriles de la AP-4 va a generar "un cuello de botella" cuando todo ese tráfico rodado se incorpore a la A-471, "con un solo carril".

"La Junta tiene que dar respuesta a estas reivindicaciones que realizamos los alcaldes y alcaldesas de la comarca, pero sobre todo cumplir con el plan de infraestructura de Andalucía", ha indicado el alcalde de Las Cabezas, quien ha advertido que "el tiempo pasa y, por desgracia, también van pasando esas vidas que se van quedando en esta carretera". "Necesitamos una respuesta urgente por parte de la Junta", ha apremiado.

Como ha manifestado, la A-471 soporta de manera diaria "más de 11.000 vehículos y alcanza los más de 15.000 vehículos a lo largo de los meses de verano", muchos de ellos "de gran tonelaje".

"Una reivindicación histórica de esta comarca que se introdujo en el plan de infraestructura de la Junta 2021-2030 y que, a mitad de 2025, todavía no ha dado respuesta y ni un paso para la redacción de ese proyecto tan necesario y su posterior ejecución", ha lamentado.

Por su parte, el alcalde de Lebrija, José Benito Barroso (PSOE), ha recordado que "el año pasado" ya se le remitió una carta al presidente andaluz, Juanma Moreno, en el que solicitaban una reunión para abordar este asunto. "A día de hoy no hemos tenido respuesta de la Junta ni del presidente ni de la Consejería de Fomento", ha advertido.

Así, en esta jornada han vuelto a firmar una carta conjunta para solicitar un nuevo encuentro, asegurando que lo que piden "es de justicia", al ser una vía que "vertebra el tejido económico de nuestra comarca" y que "también es importante para los traslados de estudiantes, los traslados laborales y también para esta época estival que viene mucha gente a la Costa Noroeste" de Cádiz.

Sobre la habilitación provisional de un tercer carril en la AP-4 a su paso por Las Cabezas que ha puesto en marcha el Ministerio de Transportes, el alcalde de Lebrija ha asegurado que piden "otro tipo de soluciones que perduren en el tiempo, soluciones estratégicas y que demanda la comarca", como es el tercer carril que está en proceso de redacción o los enlaces a la altura del Cuervo o Lebrija.

El alcalde de la Entidad Local Autónoma (ELA) de Marismillas, Castor Mejías (IU), ha exigido también a la Junta el desdoble "urgente" de esta carretera para que "la gran carga de vehículos que soporta se haga de una manera segura", recordando las últimas muertes registradas en esta vía de comunicación.

"Las riquezas de nuestro territorio se ven nuevamente truncadas con los palos en las ruedas en cuanto que no son óptimas para el movimiento de personas, para el movimiento de las mercancías y del desarrollo económico", ha aseverado Castor Mejías.

En este encuentro también ha intervenido el alcalde de la localidad gaditana de Trebujena, Ramón Galán (IU), quien ha ido más allá y ha advertido que si no tienen respuesta a su petición de reunión, "posiblemente tengamos que emprender otras acciones", que pasarán por "movilizaciones" como cortes de carreteras para "visibilizar y que se escuche a los ayuntamientos", y que así "pongan en lo alto de la mesa soluciones al desdoble de la A-471" porque "es una situación que no podemos soportar".

"Lo que estamos sufriendo los municipios de esta zona por parte de la Junta de Andalucía es una situación de abandono total en lo que tiene que ver a inversiones, infraestructuras, comunicación y carreteras que vertebren nuestro territorio", ha manifestado Galán, quien ha hablado también de "una situación de abandono a ni siquiera dignarse a responder a una carta de todos los alcaldes y alcaldesas de la zona para tratar la situación de esta A-471", una carretera que como ha recordado "es competencia total y absoluta de la Junta".

Por último, la alcaldesa de Sanlúcar, Carmen Álvarez (IU), ha expuesto que los alcaldes implicados "nos sentimos un poco olvidados por la Junta de Andalucía" y que el presidente andaluz "no puede estar distraído en privatizaciones y en algo que es de su puro interés", considerando que el interés que debe tener es "vertebrar el territorio andaluz", y ejecute "de una vez por todas" el desdoble de la A-471, que une la Costa Noroeste gaditana con la provincia de Sevilla.

"Un presidente andaluz no puede estar gobernando a espaldas de las necesidades de los distintos pueblos", ha afirmado Álvarez, quien ha agradecido la presencia en su municipio del resto de alcaldes porque "juntos hacemos más fuerza, somos de distintos signos políticos, pero nos unimos cuando hay que reivindicar mejoras para nuestras tierras".