La alcaldesa felicita a la Hermandad de la Bondad y Misericordia (Jerez) por la bendición de su titular

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 10 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha felicitado este sábado a la Hermandad de Bondad y Misericordia por la bendición de su nueva imagen titular María Santísima Salud de los Enfermos, una bendición "que ha sido oficiada por el obispo de la Diócesis, José Rico Pavés, en el Santuario de San Juan Grande".

Tal y como ha emitido el Consistorio local en una nota, la alcaldesa ha saludado a los representantes de Bondad y Misericordia en una jornada "tan importante y cargada de simbolismo para la Hermandad" y ha felicitado a la Hermandad "por la bendición de vuestra nueva imagen titular y también por la decisión que habéis tomado de realizar un profundo cambio estético al conjunto que acompaña al Señor de Bondad y Misericordia".

Al hilo, ha señalado que "nos hace especial ilusión que podamos ver ya a algunas de estas imágenes en las calles de nuestra ciudad el próximo Martes Santo. Esperemos que esta vez sí podáis procesionar y no lo impida ningún fenómeno climatológico".

García-Pelayo también ha precisado que "hace unos meses, os acompañábamos también en la inauguración de vuestra nueva Casa de Hermandad", al tiempo que ha afirmado que son "una Hermandad joven y por eso nos alegra enormemente acompañaros en estos momentos tan señalados en los que vais cumpliendo vuestros sueños", así como ha apostillado que "estamos ilusionados y esperanzados en que María Santísima Salud de los Enfermos pueda procesionar y podamos contemplarla en todo su esplendor engrandeciendo aún más la jornada del Martes Santo, de momento nos tendremos que conformar con que procesione esta tarde por las calles de su feligresía".

Al acto de bendición de la nueva imagen han asistido el teniente de alcaldesa, Agustín Muñoz, y los delegados Francisco Zurita y Belén de la Cuadra. La nueva imagen ha sido realizada por el imaginero sevillano José Antonio Navarro Arteaga y viene a sustituir a una anterior que era obra de la escultura Ana Rey. La Hermandad aprobó en un Cabildo extraordinario que el imaginero realizara también todo el apostado del misterio, manteniéndose la imagen titular actual del Señor de Bondad y Misericordia.

En suma, la Virgen procesionará en la jornada de este sábado desde el Santuario de San Juan Grande hasta la Parroquia de San Juan de Dios, sede de la Hermandad de Bondad y Misericordia, irá sobre un paso de palio de traslado del sevillano grupo de Oración del Mayor Dolor. En esta ocasión contará con el acompañamiento musical de la Banda de Música de Agripino Lozano de San Fernando. La Administración local ha indicado que José Antonio Navarro Arteaga es también el autor de las imágenes titulares y todo el grupo escultórico de la Hermandad de la Entrega de Guadalcacín.