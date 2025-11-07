Alcaldesa de Jerez (Cádiz) destaca el "impulso" del enoturismo con un corto promocional de la Ruta del Vino

La alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo, en el estreno de un corto promocional de la Ruta del Vino. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 7 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha subrayado "el impulso" que se le da al euroturismo y la cultura vitivinícola local a través del cortometraje creado por la Ruta del Vino y el Brandy del Marco de Jerez, una acción promocional realizada con la colaboración de la Diputación de Cádiz y producida por Innova Films coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Enoturismo y la International Sherry Week.

El cortometraje 'El vino que cambió mi vida' tiene como objetivo la divulgación de los recursos turísticos, culturales y enológicos del destino para fomentar el turismo en la provincia de Cádiz a nivel nacional e internacional, ha reseñado el Ayuntamiento de Jerez en una nota.

La alcaldesa, que ha felicitado a los promotores de esta iniciativa, ha agredido ese "impulso" que se da con acciones como ésta de "una de nuestras señas de identidad", en referencia al mundo del vino.

"La cultura, en este caso el cine, es un gran vehículo para trasladar el mensaje de un destino único", ha dicho García-Pelayo, quien ha apuntado que la Ruta del Vino y el Brandy del Marco de Jerez "vuelve a situarse a la cabeza del enoturismo español con más de 425.500 visitantes en 2024", algo que en su opinión "la consolida" como la ruta del vino "más visitada de España, muy por encima de otros destinos".

Según los propios autores, este trabajo invita a mirar el vino y al enoturismo desde otro prisma "más humano, más divertido y sobre todo más cercano", ya que "atrapa al espectador con una buena historia". El cortometraje "rompe esquemas y prototipos", buscando llegar a nuevos públicos y demostrando que el turismo del vino "no es sólo para expertos sino para todos los que disfrutan de los buenos momentos".

El Ayuntamiento, a través de la Film Office ha atendido a la productora que ha llevado a cabo el trabajo --Innova Films, Guasa Films-- para facilitarte el rodaje en distintos puntos de la ciudad. De este modo, se han realizado reservas de espacios y estacionamiento de vehículos contando con la intervención de los servicios de Movilidad y Policía Local.

También se ha facilitado a la productora contactos para el desarrollo del rodaje como el de la Asociación Teletaxi, que ha colaborado en la cesión de un vehículo, así como contactos con el aeropuerto y la estación de trenes.

La Film Office tiene como objetivo promocionar la ciudad como escenario idóneo de rodaje para producciones audiovisuales, ofreciendo asesoramiento a las productoras y a los profesionales que elijan Jerez para contar sus historias e impulsando además la promoción de la industria y desarrollo económico local.