La alcaldesa de Jerez (Cádiz) pide al Gobierno que reconsidere su exclusión del decreto de municipios afectados por DANA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 6 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo (PP), ha lamentado este miércoles que su ciudad no haya sido incluida dentro del decreto del Gobierno de España publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para ser compensada por los daños producidos por la DANA.

Para García-Pelayo esta decisión es "lamentable", anunciando que van a trabajar para que "se reconsidere esta decisión" y que Jerez forme parte de esa red de municipios que deben de recibir una compensación, tal y como ha expuesto en una entrevista en Canal Sur Televisión recogida por Europa Press.

La alcaldesa ha recordado que los daños estimados en la localidad ascienden a unos "39 millones de euros" en total, incluyendo ahí las afecciones registradas en su núcleo urbano, donde se produjeron inundaciones de calles, locales comerciales, bajos de viviendas y equipamientos municipales, entre otros, y que se han estimado en unos nueve millones, y las pérdidas en el campo y su zona rural, donde las entidades agrarias --Asaja y COAG-- elevan a 30 millones el daño económico.

"Nada comparable, por supuesto, y todo mi respeto y todo mi cariño para la Comunidad Valenciana, para la ciudad de Valencia y para todos y cada uno de los pueblos que se han visto afectados, que son más de 60. Nada es comparable, pero evidentemente también necesitamos y tenemos nuestro derecho a esa compensación porque hemos tenido también ese drama meteorológico", ha manifestado.

"BASTANTE JUSTICIA" EN LAS AYUDAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

En oposición a esto, ha hablado del decreto de la Junta de Andalucía en el que se han destinado 72 millones de euros para municipios afectados por la DANA, asegurando sobre eso que "se ha hecho con bastante justicia". "Creo que somos 285 los ayuntamientos afectados y en este primer decreto se ha dividido proporcionalmente la cantidad a la que ha hecho referencia entre todos los ayuntamientos, por lo tanto, un primer punto de partida que es importante", ha comentado.

La alcaldesa ha puesto el foco también en el otro paquete de ayudas para arreglo de caminos rurales y de apoyo a los agricultores, recordando que en la campiña de Jerez ha habido un daño agrario "muy importante". De hecho, tanto Asaja como a COAG, las dos organizaciones profesionales agrarias han estimado una previsión de daños de unos 30 millones de euros, "una cantidad muy importante", en palabras de García-Pelayo.

"Es importante que se vayan dando pasos, la Junta ha dado un paso adelante, que creo que es fundamental y lo que espero es que se sigan dando pasos adelante, porque es verdad que esto no ha terminado", ha aseverado.

Continuando con esto, ha asegurado que esta situación ha dejado "una enseñanza importante" y es que "tenemos que estar preparados, tenemos que estar en alerta", considerando la situación de su ciudad, donde el río Guadalete estuvo en alerta por desbordamiento y se tuvo que desalojar a más de 200 vecinos que vivían en zonas inundables.

"UN ANTES Y UN DESPUÉS" EN LA LIMPIEZA DE RÍOS

"Tenemos ríos que se desbordan, y no podemos estar en el día a día sin mirar los ríos, sin cuidar nuestros ríos, sin limpiar los ríos y estar pendiente de esas crecidas, de esa lluvia. Creo que va a haber un antes y un después", ha comentado la alcaldesa, abogando por "la prevención" como algo "fundamental".

A este respecto ha indicado que como presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) su entidad no tiene "capacidad normativa" para evitar la construcción de viviendas en zonas inundables sino que lo que pueden hacer son "recomendaciones" al respecto. Así, ha apuntado que en Jerez se está destinando por parte de la Junta "más de dos millones de euros" para limpiar y encauzar siete kilómetros del Guadalete que pasan por esta localidad, apuntando a esas viviendas que están en zonas inundables y sobre las que "se tomarán o no decisiones en materia urbanística", aclarando que "no es su competencia" como presidenta de la FEMP.

Sobre la ola de solidaridad que se ha expandido por todo el país hacia las zonas más afectadas por la DANA, ha señalado que es alcaldesa "del Ayuntamiento con más deuda de España" pero que ante acontecimientos trágicos como el de Valencia, "no se puede mirar hacia otro lado", entendiendo que si su ciudad, con esas condiciones de deuda, "puede ayudar", "nadie se puede creer que el presidente del Gobierno de España no solamente no pueda ayudar, sino no deba ayudar".

En su opinión, "ya no solamente la ayuda económica es importante" sino también "la ayuda emocional", algo que ha visto en policías locales y bomberos que han acudido a la zona cero. "La gente llora. Esto no es solamente una cuestión de dinero, es una cuestión de sentimiento y de facilitar los trabajos de recuperación. Todos estamos viendo lo duro que está siendo", ha añadido.