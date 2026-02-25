Alcaldesa de San Fernando (Cádiz) felicita a Sandra Golpe: "Representa el talento que nace en nuestra ciudad"

Archivo - La presentadora isleña Sandra Golpe interviene en el acto por el 19 de marzo, Día de la Provincia, con la que la Diputación rinde homenaje a destacadas figuras y entidades que han contribuido a enaltecer el nombre de Cádiz en 2024. ARCHIVO. - Nacho Frade - Europa Press - Archivo

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 25 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de San Fernando (Cádiz), Patricia Cavada, ha trasladado el "auténtico orgullo" que supone este reconocimiento a la periodista isleña, a quien ha felicitado resaltando que "representa el talento que nace en nuestra ciudad y que, con esfuerzo y compromiso, alcanza las cotas más altas".

En declaraciones trasladadas a Europa Press, la alcaldesa ha asegurado que Sandra Golpe "se ha convertido en un referente para muchas y muchos profesionales del periodismo", que conciben esta profesión "como lo que realmente es: un servicio público al lado de la verdad y de la ciudadanía".

Para Cavada, la Medalla de Andalucía de las Humanidades y las Letras "pone en valor su excelencia profesional y el orgullo con el que siempre lleva el nombre de San Fernando allí donde va", dirigiéndose directamente a Sandra Golpe para darle la "enhorabuena" y las "gracias" por "ser un ejemplo y por ejercer cada día como una extraordinaria embajadora de nuestra ciudad".

Este miércoles se han dado a conocer las personas e instituciones que recibirán las Medallas de Andalucía en la ceremonia oficial del Día de Andalucía, que tendrá lugar el próximo sábado 28 de febrero en el Teatro de la Maestranza de Sevilla.

Entre ellas está la periodista y presentadora de informativos de Antena 3 Televisión, Sandra Golpe, natural de San Fernando, quien será reconocida con la Medalla de Andalucía en la categoría de las Humanidades y las Letras, un premio que "nunca ni siquiera había soñado" y que es "el honor máximo" en su vida, como ha reconocido a Europa Press.

La periodista ya recibió la Bandera de Andalucía de la Delegación Provincial de la Junta de Andalucía en Cádiz en 2022 y la Medalla de la Provincia de Cádiz en 2024. Además, en su ciudad natal fue Estrella de la Ilusión durante la Navidad de 2022.

Sandra Golpe dio sus primeros pasos en la profesión en el Diario de Cádiz para pasar al sector audiovisual, donde en 1997 participó en el nacimiento de la plataforma de televisión por satélite Vía Digital.

Su primera gran incursión en la pantalla fue en CNN+, donde comenzó a trabajar en febrero de 1999 hasta octubre de 2008, año en que entró en Antena 3 Noticias para Las noticias de la mañana, donde presentó los deportes. A lo largo de los años ha conducido el informativo a primera hora del día y en el fin de semana, así como el programa Espejo Público y desde 2017 dirige y presenta el informativo de Antena 3 Noticias.