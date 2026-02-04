Algeciras (Cádiz) confina a los vecinos de la zona de Las Herrizas por desbordamiento del río Pícaro

Efectivos de la UME desplegados en Algeciras (Cádiz) por la borrasca Leonardo - AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS (CÁDIZ)

ALGECIRAS (CÁDIZ), 4 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz) ha dado a primera hora de este miércoles 4 de febrero la orden de confinar a los vecinos de la zona de Las Herrizas por el desbordamiento del río Pícaro, lo que ha provocado que quede cortado el puente existente en la zona.

Personal de los servicios de emergencia y técnicos municipales de Urbanismo se han desplazado hasta el lugar para valorar la situación, que se ha producido con aviso de nivel rojo activo hasta las 15.00 horas por lluvias que pueden dejar hasta 120 litros por metro cuadrado en 12 horas.

Según informa el Ayuntamiento en un comunicado, un total de 38 personas desalojadas de sus viviendas han pasado la noche en el pabellón polideportivo municipal 'Ciudad de Algeciras-Doctor Juan Carlos Mateo', donde están siendo atendidos por personal del Ayuntamiento junto a voluntarios de Protección Civil y Cruz Roja.

Durante la madrugada se han incorporado a la zona efectivos pertenecientes al II Batallón de Intervención en Emergencias (BIEM) de la Unidad Militar de Emergencias (UME) con base en la localidad sevillana de Morón de la Frontera, así como de la Agencia Andaluza de Emergencias, dependiente de la Junta de Andalucía.

Las lluvias mantienen cortadas al tráfico rodado el tramo de la Ronda Paco de Lucia comprendido entre el Varadero y La Juliana por acumulación de agua, así como la Carretera Vieja a Los Barrios y la carretera a Botafuegos, donde se han registrado anegaciones en viviendas de planta baja en Los Camarotes, calle Ubrique, Carretera del Cobre, José de Espronceda, Ponce de León y Juan Ramón Jiménez. También se han registrado caída de árboles en distintos puntos del término municipal.