Algeciras (Cádiz) eleva a nivel uno su Plan de Emergencia Municipal al empeorar las condiciones del tiempo

Una persona se protege de la lluvia - Álex Zea - Europa Press

ALGECIRAS (CÁDIZ), 11 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Algeciras, Jacinto Muñoz, ha ordenado la activación del nivel 1 del Plan de Emergencia Municipal ante el empeoramiento de las condiciones climatológicas en la ciudad, debido al paso de la borrasca Charles por la provincia de Cádiz, que permanece en alerta naranja por fuertes vientos y lluvia.

En un comunicado, el Ayuntamiento ha informado de que los servicios operativos se encuentran trabajando en la zona de La Marina, donde se han producido pequeños embolsamientos de agua que pueden aumentar en las próximas horas.

Así, la Policía Local están procediendo a localizar a los propietarios de vehículos estacionados en el entorno de la zona para que procedan a su retirada de manera preventiva y evitar situaciones como las registradas el pasado 18 de octubre, cuando se produjo una gran acumulación de agua en la zona.

Ante todo esto, se ha pedido a la ciudadanía que mantenga la precaución y avise de cualquier incidencia al teléfono de emergencias 112.

El primer edil y los tenientes de alcalde Javier Vázquez Hueso y Álvaro Márquez, junto al concejal delegado Francisco Javier Arango se encuentran sobre el terreno supervisando la situación.