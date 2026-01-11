Los alojamientos de turismo rural de Cádiz recibieron en noviembre a 2.523 visitantes, 156 menos que en 2024

Archivo - Una calle del pueblo gaditano de El Gastor, en la sierra de Cádiz, en una imagen de archivo. - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los alojamientos de turismo rural de la provincia de Cádiz recibieron en noviembre de 2025 a un total de 2.523 personas, lo que supone un descenso en 156 visitantes respecto al mismo mes del año anterior, 2024, cuando llegaron 2.679 turistas.

Según datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, recogidos por Europa Press, las pernoctaciones también experimentaron una leve caída en comparación con 2024, aunque notándose menos su implicación por el descenso de turistas al hacer estos una estancia algo más larga, ya que pasaron de 2,1 noches en 2024 a 2,2 en 2025.

En concreto, en noviembre de 2025 se realizaron 5.443 pernoctaciones en este tipo de alojamientos turísticos, mientras que en 2024 fueron 5.450.

De esta manera, la provincia se situó en la sexta posición a nivel andaluz, superando únicamente a Jaén y Almería en esta categoría.

Los alojamientos de turismo rural recibieron a 1.879 turistas nacionales, con 4.207 pernoctaciones, y a 644 visitantes extranjeros, que se hospedaron un total de 1.236 noches.

Por zonas de turismo, el Parque Natural Sierra de Grazalema, que discurre entre las provincias de Cádiz y Málaga, registró a 2.209 turistas, 2.052 de ellos nacionales, y 4.402 pernoctaciones en noviembre de 2025.

Por su parte, los alojamientos de turismo rural ubicados en el Parque Natural Los Alcornocales sumaron 1.287 visitantes y 3.105 pernoctaciones. En este último caso, 941 turistas eran nacionales y 346, extranjeros.