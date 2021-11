Amor (ATA) defiende el derecho a la huelga de los trabajadores del metal de Cádiz, pero "sin fastidiar" a los demás

CÓRDOBA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de ATA Andalucía, Rafael Amor, ha defendido este jueves el derecho a la huelga de los trabajadores del sector del metal de la provincia de Cádiz, pero ante la conflictividad que ello está generando, ha señalado que dicho derecho se debe ejercer "sin fastidiar la vida a los demás".

En este sentido y en declaraciones a los periodistas en Córdoba, donde ha acompañado al consejero de Hacienda y Financiación Europea de la Junta de Andalucía, Juan Bravo, en la presentación a autónomos y empresarios del proyecto de presupuestos de Andalucía para 2022, Amor ha señalado que "uno tiene derecho a la huelga, pero siempre y cuando no perjudique a los demás".

Así, el presidente de la citada organización de autónomos ha opinado que la citada huelga "no solo está perjudicando a la actividad empresarial" de Cádiz, "sino que también está perjudicando la movilidad", y no únicamente de otros trabajadores, sino también "de sanitarios que no pueden acudir" a su centro hospitalario "para hacer operaciones o atender" a sus pacientes.

En consecuencia, el presidente de ATA Andalucía ha pedido "un poquito de responsabilidad y respeto" a los huelguistas, dado que éstos "tienen derecho a la huelga" y a plantear "sus reivindicaciones, pero sin fastidiar la vida de los demás".