La presidenta del Parlamento de Andalucía, Ana Mestre (i), junto al alcalde de Algeciras, Jacinto Muñoz (d) durante en la visita institucional al Ayuntamiento de Algeciras María José López / Europa Press 19/11/2026 - NACHO FRADE / EUROPA PRESS

ALGECIRAS (CÁDIZ), 19 (EUROPA PRESS)

La presidenta del Parlamento de Andalucía, Ana Mestre, ha realizado una visita institucional al Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz), donde ha mantenido un encuentro con el alcalde de la ciudad, Jacinto Muñoz, al que le ha expresado el apoyo y respaldo a esa "maravillosa" ciudad. Además ha reconocido la labor del equipo de gobierno municipal y ha afirmado que "en estos momentos hay en la ciudad de Algeciras un equipo de gobierno que está más que a la altura".

Según ha indicado en una nota el Parlamento de Andalucía, durante la visita la presidenta ha saludado a los miembros del equipo de gobierno en el salón de plenos del Ayuntamiento de Algeciras antes de firmar en el Libro de Honor del Consistorio.

Además, Mestre ha incidido en el papel de la institución para dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía y en la importancia del apoyo a los ayuntamientos. En este sentido, ha recordado que "en el Parlamento de Andalucía se elaboran, se modifican leyes y se construyen, por tanto, las soluciones para los problemas de los ciudadanos".

La presidenta ha agradecido al alcalde su trabajo y la lealtad institucional mostrada y ha manifestado que espera que Algeciras "se sienta respaldada, apoyada y abrazada por una institución tan representativa como es el Parlamento de Andalucía".

Tras la visita al Ayuntamiento, la presidenta del Parlamento de Andalucía, Ana Mestre, y el alcalde, Jacinto Muñoz, se han trasladado a la Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Palma, patrona de Algeciras, donde han sido recibidos por el párroco, Rubén Vargas, y el hermano mayor de la Hermandad del Santo Entierro, Emilio Valdivia.

Posteriormente, han mantenido un encuentro con los miembros de la hermandad en el salón parroquial, donde la presidenta del Parlamento de Andalucía ha estampado su firma en el Libro de Honor de la hermandad. La cofradía, fundada el 2 de febrero de 1752 y con sede canónica en esta parroquia, conmemorará en 2027 su 275 aniversario.