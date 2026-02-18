Por Andalucía afea "doble moral" del PP por pedir que dimita Marlaska mientras mantiene al alcalde de Algeciras

La portavoz del Grupo Por Andalucía, Inmaculada Nieto, este miércoles en rueda de prensa. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Por Andalucía, Inma Nieto, ha reprochado este miércoles al Partido Popular "la reacción impostada, falsa" y la "doble moral" que le ha atribuido ante la dimisión del Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional, el comisario José Ángel González, ante la denuncia por presunta agresión sexual a otra agente del cuerpo, por cuanto ha señalado su rasero ante las acusaciones sobre el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, por un caso de naturaleza similar.

En rueda de prensa en el Parlamento de Andalucía, Nieto ha reaccionado así blandiendo su condición de "mujer y algecireña", convencida de que las críticas expresadas por este partido contra el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, le deslegitiman por su reacción cuando "un caso le afecta directamente" y por ello "no le permite desplegar su supuesto enfado".

Tras sostener que el Partido Popular "con sus hechos, es un partido tremendamente machista", seguidamente ha esgrimido "los audios del abogado de la ejecutiva del PP de Málaga, que cobra salario del Ayuntamiento de Algeciras, que intentaba que la concejala hiciera ver que ella estaba enajenada ante un supuesto acoso del alcalde de Algeciras a compañeras del partido".

Nieto ha concluido que "la vida sigue igual" mientras ha señalado en su crítica, donde ha incluido al alcalde de Móstoles (Madrid), que el PP "lo mantienen como alcalde".