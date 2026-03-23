Andalucía exige por carta a la ministra que aborde la huelga por el Estatuto Marco tras otras 256.000 citas suspendidas

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, interviene tras inaugurar la Nueva Comunidad Terapéutica de Salud Mental de Jerez de la Frontera (Cádiz). - María José López - Europa Press

CÁDIZ 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha remitido una carta a la ministra de Sanidad, Mónica García, para exigirle que en el Consejo Interterritorial de este próximo viernes aborde ya la huelga por el Estatuto Marco que, en su última convocatoria, ha supuesto la suspensión de más de 256.000 citas, de las cuales más de 150.000 eran de Atención Primaria. Además, se han cancelado 83.000 consultas externas, 17.000 pruebas diagnósticas y 4.400 operaciones.

"Espero que la ministra sí tenga un minuto para reunirse con los consejeros para abordar este asunto, que es grave", ha señalado Sanz en una atención a medios en Cádiz, en la que ha vuelto a insistir en la "soberbia y prepotencia" de la ministra García por "no tener ni un minuto para sentarse con los médicos" después de tres huelgas que, en el caso de Andalucía, han supuesto 777.000 actos médicos suspendidos. En su carta, el consejero Antonio Sanz le exige a la ministra que "aborde con responsabilidad" una huelga que Andalucía está padeciendo "por su culpa".

El consejero ha insistido en que la Junta "apoya a los médicos" en sus reivindicaciones y ha remarcado que la "culpa" de la huelga es del Gobierno. La carta de Andalucía de cara al Consejo Interterritorial persigue "obligar" a la ministra a "tratar un problema" que está teniendo un "importante impacto" en la atención sanitaria pública de la comunidad andaluza.