Andalucía incrementa en un 50% los fondos que gestiona para investigación biomédica en cinco años

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, durante la visita al Instituto de Investigación e Innovación Biomédica en Cádiz. - Nacho Frade - Europa Press

CÁDIZ 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha destacado, en su visita al Instituto de Investigación e Innovación Biomédica de Cádiz (Inibica), en la que ha estado acompañado por el alcalde de Cádiz, Bruno García, que en los últimos cinco años Andalucía ha captado más de 510 millones de euros de fondos para la investigación y la innovación en biomedicina, esto supone un 48,7% de fondos más que han permitido desarrollar más de 7.000 proyectos y estudios clínicos.

"Esta gestión no sólo nos permite generar conocimiento científico de alto impacto, sino que acercan a nuestros pacientes los tratamientos e innovaciones más avanzados", ha valorado.

Además, según ha indicado la Junta en una nota, Antonio Sanz, que ha felicitado nuevamente a todos los profesionales que desarrollan su trabajo en el Inibica por la acreditación como centro de investigación biomédica por el Instituto Carlos III, ha asegurado que el Gobierno andaluz va a "seguir apostando por la investigación, por el conocimiento y por el talento de esta tierra".

Así, ha anunciado que la Junta de Andalucía, el Servicio Andaluz de Salud, la Universidad de Cádiz y la Fundación para la gestión de la Investigación Biomédica de Cádiz han renovado el convenio para el desarrollo de este instituto. "Este nuevo convenio tiene carácter indefinido, de modo que ya no tendremos que renovarlo periódicamente. Esto nos va a permitir seguir dando pasos en materia de investigación en salud y hacerlo desde Cádiz", ha subrayado.

Asimismo, Sanz ha mostrado su convencimiento de que "este entorno en el que se produce un intercambio constante y un trasvase directo de conocimiento y resultados entre la universidad, los investigadores y la parte asistencial que representa el Servicio Andaluz de Salud es una fórmula de éxito y de mejora constante en el servicio que prestamos a los ciudadanos".

En este sentido, ha señalado que en el Inibica se desarrollan 60 proyectos de investigación nacionales e internacionales y 200 ensayos y estudios clínicos; cuenta con 31 grupos de investigación consolidados, ha publicado más de 2.000 artículos y 30 guías de prácticas clínicas; además de contar con 70 patentes y registros de propiedad intelectual.

El sector de la investigación en salud en el Sistema Sanitario Público de Andalucía "es hoy un sector de alto valor", que genera "riqueza para nuestra comunidad e impacto positivo en la salud de nuestros ciudadanos", ha manifestado el consejero, que ha añadido que por cada euro invertido en la investigación e innovación "atraemos 3,1 euros externos y generamos empleo altamente cualificado", con alrededor de 2.000 profesionales contratados. "Hablamos de un sector sólido y en crecimiento constante por el que vamos a seguir apostando", ha concluido.

A la visita han asistido también el rector de la Universidad de Cádiz, Casimiro Mantell, la secretaria general de Innovación, Investigación y Salud Digital, Áurea Morillo, la delegada territorial de Sanidad en Cádiz, Eva Pajares, el delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación de Cádiz, José Ángel Aparicio, el director gerente del Hospital Universitario Puerta del Mar, José Luis Guijarro, y el director científico del Inibica, Manuel Aguilar, y el gerente del instituto, Julio Ríos de la Rosa, entre otras autoridades.