Por Andalucía llevará al Parlamento "el abandono sanitario que sufre Cádiz en verano" y reclama un plan urgente

Esperanza Gómez y Jorge Rodriguez, de Por Andalucía. - POR ANDALUCÍA

CÁDIZ 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Por Andalucía ha celebrado este lunes en Cádiz una reunión de coordinación para definir las principales líneas de trabajo de la legislatura en la provincia y han anunciado que llevarán al parlamento "el abandono sanitario que sufre Cádiz en verano", además de reclamar un plan urgente para reforzar la atención sanitaria.

Según ha indicado Por Andalucía en una nota, en el encuentro han participado la parlamentaria por Cádiz, Esperanza Gómez, el coordinador provincial de IU Cádiz, Jorge Rodríguez, y la responsable provincial de Acción Política de IU Cádiz, Anabel Moreno, marcando así el inicio de una agenda de trabajo estable que recorrerá las distintas comarcas gaditanas para trasladar al Parlamento de Andalucía "las principales demandas de la ciudadanía y hacer seguimiento de los problemas que afectan a la provincia".

Así, el coordinador provincial de IU Cádiz, Jorge Rodríguez, ha asegurado que la provincia "afronta los meses de mayor presión asistencial con el cierre de centros de salud en horario de tarde, menos profesionales y una planificación claramente insuficiente, precisamente cuando la población se multiplica por la llegada de visitantes".

"La ciudadanía de Cádiz no puede ser tratada como de segunda y mientras nuestra población aumenta de forma extraordinaria durante el verano, el Gobierno andaluz responde con menos recursos, menos personal y menos atención sanitaria", ha afirmado.

Según Rodríguez, esta situación está "obligando a muchos vecinos a recorrer largas distancias para recibir atención sanitaria" y ha afirmado que "existen comarcas donde la cobertura de emergencias resulta claramente insuficiente durante las tardes, poniendo en riesgo la igualdad en el acceso a un derecho fundamental como la salud".

Igualmente, ha hecho referencia a la "crisis de la vivienda", ya que "también está agravando los problemas de la sanidad pública, porque numerosos profesionales rechazan contratos temporales en la provincia por la imposibilidad de encontrar una vivienda o un alojamiento asequible durante los meses de verano".

Así, se ha exigido al Gobierno de la Junta un plan extraordinario para la provincia de Cádiz, con refuerzo de plantillas, recuperación de la actividad asistencial y una planificación adaptada al incremento estacional de población que soportan especialmente la Bahía de Cádiz, la Costa Noroeste, La Janda y el litoral gaditano.

Por su parte, la parlamentaria de Por Andalucía, Esperanza Gómez, ha augurado que "Cádiz será una de las provincias más castigadas por las políticas del nuevo Gobierno andaluz, al concentrar algunos de los principales problemas estructurales de Andalucía como el desempleo, la precariedad laboral, la emergencia habitacional y el deterioro de los servicios públicos".

En materia educativa, Gómez ha criticado la "supresión de nueve líneas de Formación Profesional Básica Específica para alumnado con discapacidad en la provincia de Cádiz", lo que ha calificado de "incomprensible e injusta por limitar las oportunidades de formación e inserción laboral de jóvenes que requieren un mayor apoyo por parte de las administraciones".

La parlamentaria también ha anunciado que una de las primeras iniciativas parlamentarias estará dirigida a reclamar una solución definitiva para la depuradora de Conil de la Frontera, una infraestructura pendiente desde hace años cuyo retraso continúa frenando el desarrollo del municipio y perjudicando a sus vecinos y vecinas.

El Grupo Parlamentario ha anunciado que durante las próximas semanas desarrollará una intensa agenda de reuniones con ayuntamientos, organizaciones sociales, plataformas ciudadanas y agentes económicos de toda la provincia para trasladar sus reivindicaciones al Parlamento andaluz mediante iniciativas de control al Gobierno, proposiciones y preguntas parlamentarias.

"Queremos que la voz de Cádiz esté presente cada semana en el Parlamento de Andalucía y vamos a recorrer la provincia para convertir los problemas reales de la ciudadanía en iniciativas políticas que obliguen al Gobierno andaluz a actuar", ha asegurado Esperanza Gómez.