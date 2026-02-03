Por Andalucía pide a la Junta "medidas" para los camioneros atrapados en el Campo de Gibraltar por los temporales

La portavoz del Grupo Por Andalucía, Inmaculada Nieto, en una imagen de archivo. - Joaquin Corchero - Europa Press

SEVILLA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Por Andalucía, Inma Nieto, ha reclamado este martes a la Junta de Andalucía que "tome medidas" ante la situación que afronta los camioneros que se encuentran atrapados en la comarca del Campo de Gibraltar como consecuencia de las sucesivas borrascas que se han afrontado y que les impiden cruzar el Estrecho de Gibraltar en dirección al norte de África.

En un audio remitido a los medios de comunicación, ha requerido a la Administración autonómica, a la que ha recordado que "está al frente de la gestión de esta emergencia", para que "comprenda que tiene que asistirles y ayudarles con unos mínimos".

Ha apuntado la necesidad de que afronten "estas horas difíciles que nos quedan todavía por delante de mucha lluvia en las mejores condiciones posibles".

Nieto ha subrayado que "nos preocupa mucho" esa situación que encaran "los miles de camioneros" que se encuentran en Algeciras y están pendientes de "poder pasar el Estrecho", por lo que ha recordado que "algunos de ellos están desde hace una semana aquí".

Este martes el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado, tras reunir al Comité Asesor del Plan Territorial de Emergencias, que este miércoles, día 4 de febrero, se suspende toda la actividad educativa presencial y en centro de día y participación activa de todas las provincias de la comunidad, salvo Almería, como consecuencia del fuerte temporal que azota a la comunidad autónoma.

De igual forma ha solicitado al Gobierno el posicionamiento de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para la eventual contención de balsas mineras y posibles rescates acuáticos y terrestres.