Andalucía teme que el acuerdo sobre Gibraltar deja "de lado y al libre albedrío" del Peñón el tema de los rellenos

SEVILLA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García (PP), ha expresado este lunes su preocupación acerca de que el acuerdo sobre Gibraltar que está llamado a regir la relación del Peñón con la Unión Europea (UE) tras el 'Brexit', ha dejado "de lado" y al "libre albedrío" de lo que quiera la colonia británica el asunto de los "rellenos" que tiene "un impacto importantísimo" para Andalucía, porque "va a ir modificando las mareas que llegan a la costa", además de que "modifica la flora y fauna del océano".

Así lo ha manifestado la consejera en declaraciones a Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press, en las que ha señalado que en el Gobierno andaluz están "muy preocupados" con lo que conlleva el tratado suscrito en materia "medioambiental", y al respecto ha indicado que dicho acuerdo "adolece" de la "falta de participación del Gobierno de la Junta de Andalucía" en su elaboración, que ha motivado que haya dejado de "concretar elementos claves", según ha opinado.

En esa línea, la consejera ha remarcado que lleva "meses", incluso "más de un año", enviando "misivas al Ministerio y al ministro de Exteriores", José Manuel Albares, "plasmando nuestra preocupación por escrito de que no hay un control, de que Gibraltar, en la parte medioambiental, en esos rellenos, no está cumpliendo con la normativa a nivel internacional".

Catalina García ha remarcado que a la Junta le "preocupa mucho la calidad de lo que allí se está haciendo, de la afectación medioambiental que nadie está midiendo", y ha advertido de que es una cuestión en la que la administración autonómica andaluza no puede intervenir, sino que es "una competencia totalmente del Ministerio".

En todo caso, ha incidido en señalar que por parte de la Junta están "muy preocupados" con que "Gibraltar siga haciendo muchos proyectos sin control que afectan directamente a la costa andaluza, a España, al Campo de Gibraltar", al tiempo que ha recordado que existe una Zona de Especial Conservación (ZEC) en el Estrecho Oriental que no se ha tenido en cuenta por escrito en el tratado, de forma que ahora se puede quedar "al libre albedrío, al albur de lo que Gibraltar quiera decir, que es que él cumple la normativa, que esa es siempre su excusa", según ha continuado relatando la consejera.

"Así que nosotros estamos profundamente preocupados por ese tema y que no haya quedado plasmado de una manera muy clarita en ese tratado, que creíamos que era lo que iba a pasar", ha abundado la representante del Gobierno andaluz, quien ha remarcado que el asunto de los rellenos que lleva a cabo Gibraltar "tiene un impacto importantísimo, porque eso va a ir modificando las mareas que llegan a la costa", así como "la flora y fauna del océano".

La consejera ha concluido señalando que desde la Junta ya han trasladado al Ministerio de Asuntos Exteriores que "hay una afectación territorial importantísima", y que teme que en "la base de ese tratado ha estado dejar de un lado toda esa parte que le interesaba a Andalucía especialmente".