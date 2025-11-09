Por Andalucía urge a Moreno que publique "de inmediato" las listas de espera para pruebas diagnósticas

Los portavoces parlamentarios del PSOE-A, María Márquez (i); Adelante Andalucía, José Ignacio García (d); y Por Andalucía, Inmaculada Nieto (c); atienden a los medios de comunicación. A 29 de octubre de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press

CÁDIZ 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario de Por Andalucía, Inma Nieto, ha puesto de manifiesto este domingo en Cádiz que la ciudadanía está lanzando un mensaje "alto y claro" al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, acerca de que "no está haciendo las cosas bien", concretamente en la gestión de la sanidad pública. Asimismo, ha pedido al líder autonómico la publicación de las listas de espera para pruebas diagnósticas en la región.

En declaraciones a los medios, Nieto ha afirmado durante la manifestación convocada por los sindicatos CCOO, UGT y Mareas Blancas en defensa de la sanidad pública, que "las miles de personas" que han salido a las capitales de provincia están, a su juicio, "exigiendo que todo el dinero que él está entregando, descontroladamente a las clínicas privadas", vuelva al servicio andaluz de salud, "para contratar en condiciones al personal sanitario, para atendernos en nuestro hospital y en nuestros centros de salud".

Por ello, la portavoz ha exigido Moreno que publique "de inmediato" las listas de espera de pruebas diagnósticas, ya que "hay doce comunidades autónomas que ya las publica, mientras que él las mantienen ocultas".

En este sentido, Nieto ha aseverado que "si se supiera la cantidad de gente que está en Andalucía esperando a saber qué es lo que tiene, habría mucha más gente en la calle". "Se lo exigimos, no puede seguir ocultando los datos que son derechos de la población andaluza conocer", ha concluido.

Por otro lado, la coordinadora provincial de IU Málaga, Toni Morillas, ha asegurado también durante la manifestación celebrada en la provincia malagueña que "se puede cambiar la situación del sistema sanitario en Andalucía". "Esto se consigue si logramos que toda esta fuerza social que hoy los andaluces están demostrando en la calle sea capaz de echar a los manijeros de las clínicas privadas que son los que hoy están gobernando Andalucía", ha expuesto.

A su juicio, ha indicado que se puede llevar a cabo este cambio, porque "hay propuestas encima de la mesa". "Hay que romper, cancelar todos los conciertos que hay con las clínicas privadas", ha señalado, añadiendo que "hay que conseguir que toda esa infraestructura sanitaria se ponga a disposición de la red pública".