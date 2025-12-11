Aparece el cuerpo sin vida de un hombre de unos 70 años en una playa de Rota (Cádiz)

Ubicación donde ha aparecido el cuerpo sin vida de un hombre de unos 70 años en una playa de Rota. - EUROPA PRESS

ROTA (CÁDIZ), 11 (EUROPA PRESS)

El cuerpo sin vida de un hombre de unos 70 años ha sido hallado en la mañana de este jueves 11 de diciembre en una playa de Rota (Cádiz), según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

Pasadas las 09,00 horas, un ciudadano ha alertado al 112 de que había encontrado el cuerpo sin vida de una persona en la orilla de la playa roteña de Galeones.

De inmediato, la sala coordinadora activó al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, a la Policía Local y a la Policía Nacional.

Fuentes de la Policía Nacional y Local han confirmado al 112 que la persona fallecida es un varón de unos 70 años que podría llevar varios días en el agua.

Así, ha quedado activado el protocolo judicial para tratar de aclarar su identidad y las causas que lo llevaron a aparecer en la orilla ya fallecido.