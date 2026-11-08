Los apartamentos turísticos de la provincia de Cádiz ganan más de 6.500 viajeros en septiembre frente a 2025

Archivo - Entrada de un inmueble con apartamentos turísticos en Jerez. - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los apartamentos turísticos de la provincia de Cádiz recibieron en septiembre a un total de 38.842 viajeros en este tipo de alojamientos, una cifra que supone un crecimiento en más de 6.500 personas respecto al mismo mes del año 2025.

Según datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), recogidos por Europa Press, en dicho mes sumó 4.332 pernoctaciones más sobre las obtenidas el año pasado, al alcanzar las 113.078 noches.

Eso indica que a pesar del aumento de viajeros, las pernoctaciones no experimentaron ese mismo crecimiento ya que la estancia media sufrió un leve descenso, pasando de 3,4 noches en septiembre de 2025 a las 2,9 noches de media este año.

Respecto al origen de los visitantes, se alojaron en los apartamentos turísticos 26.410 viajeros, 4.143 más que en 2025. Sin embargo, sus pernoctaciones bajaron de un año a otro, ya que el año pasado superaron las 77.400 y en septiembre sólo alcanzaron las 72.392 noches.

El dato positivo en la provincia de Cádiz lo marca el turismo extranjero, que aumentó tanto en visitantes como en pernoctaciones. Así, sumaron 12.432 turistas, 2.380 más que el año pasado, y 40.687 noches, hasta 9.412 más. Según la información del IECA, entre los turistas extranjeros predomina el británico, con 2.400 visitantes, y el alemán, con 2.000.

Además, los apartamentos turísticos ubicados en la Costa de la Luz de Cádiz sumaron en septiembre 33.773 visitantes y 102.378 pernoctaciones. De ellos, 23.431 fueron turistas nacionales, el resto, 10.342, procedían del extranjero.

En la categoría de puntos turísticos de Andalucía, los apartamentos de la ciudad de Cádiz recibieron 9.128 turistas y 26.737 pernoctaciones. En Barbate, que también aparece en esta lista, se registraron 5.094 personas y 20.403 estancias, mientras que en Conil se llegó a los 3.891 visitantes y 7.956 noches.

Por su parte, los apartamentos turísticos de Jerez acogieron a 3.199 personas, que sumaron hasta 6.350 pernoctaciones, y en Tarifa, la cifra llegó a los 1.659 visitantes y 8.025 estancias en septiembre.

El IECA apunta además que el personal empleado en los apartamentos turísticos de la provincia de Cádiz llegó a 936 personas en un total de 2.943 apartamentos y 10.737 plazas disponibles.