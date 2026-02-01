Aplazada la gala del Día de la Comarca por previsiones meteorológicas adversas

Archivo - Imagen de archivo de la presidenta de la Mancomunidad, Susana Pérez Custodio. - MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CAMPO DE GIBRALTAR

ALGECIRAS (CÁDIZ), 1 (EUROPA PRESS)

La Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar ha comunicado este domingo el aplazamiento de la gala institucional conmemorativa del Día de la Comarca, prevista para el próximo 4 de febrero de 2026 en el Teatro Municipal 'Ramos Zambrana' de San Pablo de Buceite, en el municipio gaditano de Jimena de la Frontera, en la que iba a tener lugar la entrega de los undécimos Premios Comarcales.

Tal y como ha emitido la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, esta decisión se ha adoptado atendiendo a las previsiones meteorológicas adversas anunciadas para esa fecha, "priorizando en todo momento la seguridad de las personas premiadas, del público asistente, de los medios de comunicación y del equipo organizador del evento".

Por su parte, la presidenta de la Mancomunidad, Susana Pérez Custodio, ha trasladado su felicitación a todas las personas, colectivos y entidades galardonadas en la presente edición, al tiempo que ha agradecido la comprensión mostrada ante este aplazamiento, motivado exclusivamente por criterios de prudencia y responsabilidad institucional.

En esta línea, la Mancomunidad anunciará próximamente la nueva fecha de celebración de la gala y desea expresar su agradecimiento al Ayuntamiento de Jimena de la Frontera por "el esfuerzo realizado, la estrecha colaboración y la plena sintonía institucional demostrada durante los preparativos del acto".

Asimismo, desde la institución comarcal se invita a los medios de comunicación y a la ciudadanía del Campo de Gibraltar a participar en la próxima convocatoria, que servirá para "valorar el talento, la dedicación y el compromiso de las personas y entidades premiadas", así como para mostrar el orgullo colectivo por sus "excelentes trayectorias" personales, sociales y profesionales y ofrecerles un "merecido reconocimiento público" por su contribución al desarrollo social, cultural y económico de la comarca.