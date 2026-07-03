Arranca el Festival JazzCádiz que tendrá su próxima cita en la Terraza de Fundación Unicaja con Escarteen Sisters

Primer concierto del Festival JazzCádiz a cargo del trío K12. - FESTIVAL JAZZCÁDIZ

CÁDIZ 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Festival JazzCádiz y Músicas Viajeras levantó en la noche de este jueves el telón de su decimonovena edición con un mes de música que hasta el 26 de julio recorrerá el jazz, el afrobeat, el flamenco y las músicas del mundo por distintos escenarios de la ciudad. La próxima parada será en la Terraza de la Fundación Unicaja el 9 de julio con Escarteen Sisters.

Además la Terraza de la Fundación Unicaja, el Parador de Turismo de Cádiz y el histórico Baluarte de la Candelaria acogerán las citas de este festival que, según la organización, cuenta para esta edición con una programación que aúna lo más granado del jazz internacional, con mayúsculas, con nombres como Gretchen Parlato o Roberto Fonseca, así como con propuestas inimaginables en la ciudad de Cádiz como Mádé Kuti, el mismísimo nieto de Fela Kuti, con su nuevo disco de afrobeat.

El festival ha comenzado en la noche de este jueves con el trío mallorquín K12, con Gori Matas al piano, Marko Lohikari al contrabajo y Teo Salvà a la batería. La siguiente cita será el día 9 en la Terraza de la Fundación Unicaja que acogerá la actuación de las Escarteen Sisters, donde Laia y Flavia Escartín, criadas entre México y Bélgica, convertirán el escenario en una conversación de familia. Semanas después, la Terraza recibirá al cuarteto gaditano Caba Villoslada Quartet plays Braxton Cook.

La segunda mitad de julio traslada JazzCádiz al Baluarte de la Candelaria, casa del festival desde 2013 y escenario de sus noches grandes, con el respaldo del ciclo Cine & Jazz en colaboración con la UCA y la VII edición del Forum JazzCádiz. No obstante, será la gallega María Toro abrirá esta recta final al atardecer en el Parador de Turismo de Cádiz. Ya después llegará el turno de Mádé Kuti & The Movement, la prueba de que el afrobeat no dejó de crecer con Fela y Femi Kuti, Trinidad Jiménez, Gretchen Parlato, Roberto Fonseca y Momi Maiga, que pondrá el punto y final del festival con Kairo, un disco que ha paseado por medio mundo.

Todas esas noches en el Baluarte se prolongarán más allá del escenario principal, con jam sessions y sesiones con DJ Calder On Hi-Fi y también con el Ciclo Fallam Sessions, de la mano del Trío Verbist, Galiana y Sáinz que convierte el after en tributo, ya que sus jams están dedicadas a Manuel de Falla con motivo del 150 aniversario de su nacimiento.